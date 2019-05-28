2019-05-28T18:54:43+03:00
Экономика

«Скрытый дефект»: Мировые автоконцерны подозревают российские суды в коррупции

На юге страны юристы обнаружили подозрительную схему с «защитой прав потребителей»
Андрей ЗАЙЦЕВ
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В автосалоне компании Hyundai.В автосалоне компании Hyundai.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Крупные мировые автоконцерны Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover выявили схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края. Жалобы направлены в ФСБ, Генпрокуратуру и в Совет по противодействию коррупции при президенте России, пишет РБК.

Суть схемы следующая. Истец покупает новый автомобиль и в течение 15 дней обращается в суд. Жалобы стандартные - дефект автомобиля. Интересы истца всегда представляет одна и та же организация - «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края». Судебные экспертизы проводят тоже одни и те же специалисты. А суды встают на защиту потребителя и выносят вердикт: вернуть заявителю сумму, в несколько раз превышающую стоимость нового автомобиля.

Как поясняют юристы, представляющие интересы автоконцернов, злоумышленники выработали специальный алгоритм подачи иска, отшлифовали юридические формулировки и процессуальное поведение, а также вступили в сговор с судьями нескольких судов Краснодара. И теперь поставили эту схему на поток. Ущерб, по оценкам, уже составляет несколько сотен миллионов рублей.

Как признают эксперты, закон о защите прав потребителей в России довольно жесткий. С одной стороны, это правильно. Человек сложно бороться с крупной корпорацией. С другой, подобная жесткость позволяет некоторым гражданам использовать ее в своих интересах. Есть даже такой термин «потребительский экстремизм». Когда клиенты начинают намеренно «кошмарить» производителей или торговые точки. Например, чтобы заработать на компенсации.

В истории с автоконцернами очень похоже, что применяется подобная тактика. Производственные дефекты у автомобилей действительно встречаются. Но, во-первых, они редко выявляются в первые две недели эксплуатации. Во-вторых, как правило в этих случаях на автомобиль распространяется гарантия производителя. И покупатель просто получает другой такой же автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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