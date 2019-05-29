В малазийском заповеднике умер самый маленький носорог в мире

В малазийском заповеднике на острове Борнео скончался носорог по кличке Там, который считался последним самцом суматранского носорога в Малайзии, передает телеканал BBC News.

Отмечается, что животное, скорее всего, умерло от старости – ему было уже около 30 лет, а эта разновидность носорогов редко живет в неволе дольше. Тамма с поврежденной ногой нашли на плантации масличных пальм в 2008 году. Возможно, он пострадал из-за того, что попал в ловушку браконьеров.

Между тем, на него возлагались большие надежды: ученые надеялись с помощью этого самца возродить вымирающую популяцию: в дикой природе осталось не больше сотни (от 30 до 100) особей суматранского носорога, и живут они, в основном, на Суматре. Тамму подобрали пару самок, но пожилой носорог отказался с ними спариваться.

СПРАВКА «КП»

Суматранский носорог считается самым маленьким представителем носороговых. Рост взрослого животного в холке составляет от 112 до 145 сантиметров, а длина покрытого не слишком густыми красновато-коричневые волосы волосами тела – около двух с половиной метров, вес такого носорога – от 800 кг до двух тонн.

Ранее суматранские носороги населяли влажные тропические леса и болота в Ассаме, Бутане, Бангладеш, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Китае. Теперь же вид находится на грани исчезновения, сохранилось всего шесть жизнеспособных популяций. Точную численность суматранских носорогов трудно определить из-за их одиночного образа жизни. Причем в неволе многие из них умирают в возрасте до 20 лет, так и не принеся потомство.