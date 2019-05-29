«Услышать, что ждут жители и воплотить в реальность»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил качество работ в Губайловском парке

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в среду, 29 мая, побывал с рабочей поездкой в Красногорске. Первая точка в маршруте - парк в микрорайоне Губайлово. Андрей Воробьёв проверил, в каком состоянии он находится после реконструкции. Работы по благоустройству здесь проводили во второй половине 2018 года. Пространство для благоустройства выбрали сами жители - за Губайловский парк проголосовали 78,3% участников интернет-опроса. На общественных слушаниях было решено, что жителям района нужна тихая зона отдыха, без шумных аттракционов. Поэтому здесь проложили сеть тропинок, по которым теперь наматывают километры любители скандинавской ходьбы и фитнес-мамы, построили коробку для футбола и хоккея, площадки для выгула и дрессировки собак, маунтинбайка, воркаута с возможностью занятий маломобильных групп граждан. Плюс освещение, система видеонаблюдения, урны, лавочки, отапливаемые туалеты.

- Никто не хочет в этом прекрасном живописном уголке излишней урбанизации, ресторанов, кафе или ларьков, - сказал губернатор. - Наша ключевая задача – услышать, что именно ждут жители и воплотить это в реальность.

Фото: Константин Семенец

Андрей Воробьёв отметил, что сегодня в Подмосковье реконструируют 17 парков.

- Я общаюсь с жителями - постоянно есть какие-то новые запросы: фонтан, дополнительные туалет, урна, скамейки, освещение, видеонаблюдение. Это все то, что создает для человека комфорт. У нас в Воскресенске большая программа по благоустройству парка, мы также инвестируем большие средства в парки в городских округах Одинцовский, Мытищи. В каждом муниципалитете появляются новые места, где люди отдыхают.

Фото: Константин Семенец

К слову, сейчас в Московской области действуют 100 парков. (Всего лишь в 2013 году их было в 4 раза меньше!). Ежегодно их посещают около 8 млн. человек.

После Губайлово Андрей Воробьёв отправился в соседний микрорайон Чернево-2 и проверил качество работ в жилых домах на Успенской улице, на улице Братьев Горожанкиных - их проводили по программе ремонта «Мой подъезд». Кроме того, параллельно провели и благоустройство дворов. После реконструкции на детской площадке появилось травмобезопасное покрыти, оборудованы универсальная спортивная площадка, воркаут-зона для людей с ограниченными физическими возможностями, лавочки, пешеходные дорожки, парковка. По программе «Светлый город» установили 300 метров линий уличного освещения.

Фото: Константин Семенец

До середины ноября в Красногорске будут отремонтированы 160 подъездов.

- У нас традиционно весной начинается большая работа по ремонту подъездов и благоустройству дворов, - напомнил Андрей Воробьёв. - В Московской области порядка 160 тысяч подъездов. Мы за пять лет отремонтировали более 70 тысяч. Сейчас у нас финальный рывок. В 2019-2020 годах должны закончить ремонт практически всех подъездов. Нам очень важно, чтобы жители в этом участвовали, подсказывали.

Губернатор отметил, что ежегодно область выделяет на программу «Мой подъезд» около 2 млрд. рублей.