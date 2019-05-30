2019-05-30T12:15:46+03:00
Экономика

Накопительные пенсии выдадут по-старому

Законопроект об этом лежит в Госдуме
Евгений БЕЛЯКОВ
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Сейчас в рамках НПО на пенсию копят шесть миллионов россиянСейчас в рамках НПО на пенсию копят шесть миллионов россиянФото: Михаил ФРОЛОВ
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Собственные пенсионные накопления можно будет получить раньше срока - в рамках старого пенсионного возраста. Такие поправки сейчас лежат на рассмотрении в Госдуме, пишут «Известия».

Поясним. Имеется в виду та часть накопительной системы, которая не была заморожена. Она называется «негосударственное пенсионное обеспечение». Это деньги, которые люди сами отправляют на свои счета в негосударственных пенсионных фондах (или это за них делают крупные корпорации, где есть хороший соцпакет).

В прошлом году законодатели решили, что в рамках старого пенсионного возраста оставят всех, кто заключит договор с НПФ до конца 2018 года. А сейчас решили уравнять в правах всех, кто копит на пенсию самостоятельно, без участия государства. То есть даже тех, кто заключит договор с НПФ в 2019 году и позже.

Сейчас в рамках НПО на пенсию копят шесть миллионов россиян. Они держат на счетах 1,3 триллиона рублей. При этом некоторые уже вышли на пенсию и получают прибавку. За прошлый год фонд перечислили 1,5 млн клиентов около 60 млрд рублей. Средняя прибавка к пенсии - 40 тысяч рублей в год, или 3300 рублей в месяц. Для сравнения, средняя страховая пенсия составляла в прошлом году 14 тысяч рублей.

При этом, по словам экспертов, устанавливать жесткие возрастные рамки для тех, кто копит на пенсию самостоятельно, неправильно. Логичнее дать свободу выбора. Например, клиент может сам выбрать срок выплаты и заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. В профильных ведомствах пока никак не прокомментировали инициативу депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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