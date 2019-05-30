Из-за технического сбоя школьники в Иваново не смогли сдать ЕГЭ по математике

Выпускники двух ивановских школ не смогли сдать один из самых сложных ЕГЭ - по математике. Как рассказала руководитель департамента образования Ивановской области Ольга Антонова, в двух школах произошли технические накладки:

- В школах №8 и №22 города Иваново возникли сбои при передаче материалов, - сообщила чиновница. - Раньше конверты с заданиями и бланками в пункты проведения экзамена доставляли силами спецсвязи. В этом году все материалы отправлялись по защищенным интернет-каналам, и возникла проблема с их получением.

Технологию интернет-передачи материалов Рособрнадзор апробирует не первый год. Доступ к заданиям защищен специальным шифром, который школы получают непосредственно перед началом экзамена. Все это делается для того, чтобы избежать преждевременных утечек заданий, как в 2013 году.

- В нескольких аудиториях ЕГЭ по базовой математике задержалось по техническим причинам, которые были устранены, и экзамены начались в 15.00, - прокомментировали случившееся в пресс-службе Рособрнадзора. - Участникам, по их выбору, было предоставлено право сдать экзамен в тот же день или в резервный срок.

Проблемы с экзаменов возникли почти у 300 школьников, и 256 из них решили пересдать экзамен в резервные дни - 24 июня или 1 июля. Другой вопрос в том, что проверка экзамена займет несколько дней. То есть, для тех, кто будет сдавать ЕГЭ 24 июня, результаты станут известны не раньше 8 июля. При этом на творческие специальности - журналистику, архитектуру, дизайн - прием документов заканчивается раньше, 7 июля.

Получается, что к этому моменту ивановские выпускники могут не успеть получить аттестат об окончании школы, потому что ЕГЭ по математике для этого обязателен. А без аттестата вузы не могут допустить ребёнка к конкурсу на поступление. Так что если региональные комиссии не поторопятся с обработкой результатов, мечту о творческом вузе ивановским школьникам придется отложить до следующего года.