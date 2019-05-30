Посол Китая: Многие дипломаты ездят в Подмосковье по грибы. Но у нас своя грибница

На следующей неделе в Россию с государственным визитом прибудет глава КНР Си Цзиньпин. Он станет почётным гостем Петербургского международного экономического форума. Благо, обсудить есть что. Пекин уже давно продвигает проект «Один пояс и один путь» — высокоскоростную магистраль от Шанхая до Гамбурга, которая может пройти по территории СНГ.

А ещё в этом году — 70-летие провозглашения Китайской Народной Республики и установления дипотношений с нашей страной. С чем встречаем юбилей и начались ли поставки в Поднебесную российского газа с Ямала? Об этом посол Китая в России Ли Хуэй рассказал в интервью для узкого круга избранных СМИ, включая и «Комсомолку».

ДАЁШЬ 200 МИЛЛИАРДОВ!

— Господин Посол, с чем мы входим в год 70-летия наших дипотношений?

— Китай намерен вместе с Россией воплощать в жизнь все важнейшие соглашения, достигнутые лидерами двух стран, и содействовать сотрудничеству в деле сопряжения строительства «Одного пояса и одного пути» и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Посол Китая в России Ли Хуэй.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

— Это всё-таки планы на будущее. А конкретные достижения «здесь и сейчас»?

— Тот факт, что в прошлом году объем двусторонней торговли превысил $100 млрд, является несомненным результатом усилий двух стран. Мы можем продолжить партнёрство в масштабных проектах в сферах энергетики, авиации, инфраструктуры и многих других. И одновременно выявлять потенциал сотрудничества малых и средних предприятий, повышать уровень регионального сотрудничества — с тем, чтобы как можно скорее достичь поставленной обеими сторонами цели: 200-миллиардного объема двусторонней торговли.

— Просто «заработать деньги» — это тоже хорошо. Но есть ли более высокие цели?

— Китай и Россия выступают за установление международных отношений нового типа, основой которых являются сотрудничество и взаимная выгода. Эти отношения, не направленные против третьих сторон, служат примером для международного сообщества. Китай и Россия продвигают строительство человеческого сообщества с единой судьбой, содействуют становлению в более справедливом и рациональном международного порядка

«ПЕРВЫЙ ТАНКЕР С РУССКИМ ГАЗОМ УЖЕ ПРИБЫЛ В КИТАЙ»

— Всё-таки вы могли бы перечислить конкретные прорывные проекты между Москвой и Пекином?

— Первая, вторая и третья стадии проекта «Ямал-СПГ» [добыча сжиженного природного газа — ред.], в котором участвует китайская сторона, прошли гладко; первый танкер с газом «Ямал-СПГ» уже прибыл в Китай. Помимо того, официально введена в эксплуатацию вторая линия трубопровода сырой нефти между Китаем и Россией.

— А что касается наземного газопровода «Сила Сибири»?

— Поставки газа в Китай по этому «восточному маршруту», как ожидается, начнутся в срок — в конце текущего года. Обе стороны также подписали целый ряд документов по сотрудничеству в ядерной сфере. Кроме того, в настоящий момент Китай и Россия обсуждают сотрудничество в рамках проекта производства сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» [добыча «голубого топлива» на арктическом шельфе — ред.].

В 2019 году отметят 70-летие провозглашения Китайской Народной Республики и установления дипотношений с Россией.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МОСТЫ НАВЕДЕНЫ

— Расскажите о ситуации со строительством мостов из России в Китай через Амур — долгое время с этим были проблемы.

— Уже успешно завершилось смыкание железнодорожного моста Тунцзян — Нижнеленинское, и он будет введен в эксплуатацию в течение года. В ближайшее время также будут завершены работы по смыканию автомобильного моста Хэйхэ – Благовещенск.

— При этом наметилось ещё одно направление нашего сотрудничества — агросектор.

— Да, в 2017 году Китай стал крупнейшим импортером продуктов питания из России. В 2018 году объем двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией достиг $5,23 млрд, увеличившись на 28,2%, из которых экспорт из России в Китай составил $3,21 млрд долларов США, показав рост на 51,3%. Кроме того, обе стороны также добились прогресса в области взаимных поставок молочных продуктов и мяса птицы.

— Под конец позвольте вернуться к первому вопросу. 70-летие дипотношений пройдёт на высоте?

— Недавно президент России Владимир Путин по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина посетил Китай для участия во 2-м Форуме по международному сотрудничеству в рамках «Одного пояса и одного пути» и получил звание почетного доктора Университета Цинхуа. Си Цзиньпин во время Форума также объявил о передаче России пары больших панд для проведения совместных исследований. Сейчас Председатель КНР, в свою очередь, по приглашению президента России собирается нанести государственный визит в Россию. Я убежден, что к осени нынешнего года будет проведено еще больше исторически значимых и праздничных мероприятий, которые поднимут 70-летние дипломатические отношения между Китаем и Россией на новые высоты.

Ли Хуэй занимает пост посла КНР в нашей стране с 2009 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И О ЛИЧНОМ

— Какие ваши любимые места в Москве?

— Помимо Красной площади, очень люблю Парк Горького. А ещё в Подмосковье есть несколько мест — усадьбы, там очень красиво.

— Сейчас из-за жары и дождей в Подмосковье грибы рано уродились. Вы их собираете?

— Наши товарищи туда не ездят, у нас своя есть…

— Грибница?

— Да. Но, говорят, что дипломаты и их супруги из других посольств — они часто в Подмосковье собирают грибы.

— Какое ваше любимое блюдо русской кухни?

— Конечно, борщ.