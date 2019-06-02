Руслан Хасбулатов: Казанник мне говорил, что Ельцин кричал на него - не освобождай Хасбулатова и Руцкого! Но он нас выпустил из тюрьмы

В воскресенье, 2 июня, в Омске, на 78 году жизни умер известный российский юрист и политик, экс-народный депутат СССР, бывший генеральный прокурор страны Алексей Казанник.

Этот пост он занимал с октября 1993-го по февраль 1994 года, руководил, в том числе, и завершением расследования уголовных дел, связанных с разгоном Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ в октябре 1993 года. Подал в отставку после того, как отказался "препятствовать выполнению" постановления Госдумы об амнистии участников событий 1991-го и 1993-го годов.

В числе тех, кто вышел тогда на свободу из тюремной камеры в Лефортово, был и Руслан Хасбулатов, занимавший до ареста пост главы Верхового Совета России. Мы связались с ним по телефону...

Руслан Хасбулатов: “Мне рассказывали, что Ельцин кричал на Казанника - не освобождай Хасбулатова и Руцкого! Но он нас освободил из тюрьмы» 00:00 00:00

- Руслан Имранович, вы ни разу не обсуждали с Алексеем Казанником эту ситуацию?

- Ну, как же? Мы встречались, он рассказывал мне много разных деталей по этому вопросу.

- То есть, сложно было ему выполнять решение Госдумы по амнистии?

- Да, сложно. Он говорил, как несколько раз требовал от него Ельцин, чтобы он придержал людей в тюрьме. И ещё - что Ельцин очень грубо разговаривал, кричал. Ну, и Коржаков старался...

- Если бы не Казанник, сколько бы вы ещё просидели?

- Я не думаю, что долго. Страшно боялись суда, которого я хотел. Я сказал им - я вам ещё устрою...

Да эта катавасия недолго бы продолжалась. Тем более, что Ельцин - в ответ на наше освобождение - добился уступок от Госдумы, которая ему обещала: "Хорошо, ладно - ты там выпускай, а мы тогда не будем запускать заново импичмент президента и прекратим работу комиссии по расследованию."

- Ну, ясно...

- Такой компромисс был достигнут.

- Как вы - после освобождения - Казанника отблагодарили? Пожали руку?

- Ну, а как же? Конечно!

Бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался на 78 году жизни в Омске. Фото: Николай Малышев/ТАСС

- Или обнялись по-чеченски?

- Ну, как было? Мы и раньше обнимались так. И до этого, когда встречались так. У нас была какая-то взаимная такая симпатия.

Правда, я там, в тюрьме ещё, когда он пришёл, страшно был недоволен им.

- Ага!

- Я говорю - ты почему, это самое, меня не выпускаешь? Ты же, говорю, не видшь, что все это - липа? Я даже говорю - ты что ведёшь себя, как Вышинский? (Сталинский прокурор. - А.Г.) Ты же - прекрасный юрист, видишь всю эту дрянь,грязь - немедленно освободи меня и моих соратников!

Ну, он мялся так как-то: "Ну, вот, ну, вот..." Третье - четвёртое.

- Сколько вы в итоге просидели?

- Пять месяцев.

- Могли бы и больше.

- Мог бы и больше. Это - как Всевышний распорядился бы.

- Спасибо вам за тёплые слова об Алексее Казаннике.

- Так что - он был честный человек. Мои самые искренние соболезнования его родным и близким...