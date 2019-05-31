- Сергей Вадимович, поздравляю вас с праздником! 31 мая – День борьбы с курением. Вот.

- Спасибо. Честно говоря, подзабыл, что такой праздник существует. Я думал, речь про окончание весны.

Сергей Степашин: «Когда Борис Ельцин освободил меня от должности премьера, я бросил курить и взялся за английский» 00:00 00:00

- Короче, у меня на вас есть компромат: фотография, где Степашин и Гамов стоят и курят. Володя Веленгурин снял.

И еще, бывало, вы, когда были премьер-министром России и мы с вами жили по соседству в Крылатском - приезжали поздно вечером и даже ночью. А я с немецкой овчаркой Гранкой гулял. И мы с вами закуривали.

- Да. Было дело.

- А сейчас – ни-ни? И как же вы бросили курить?

- На самом деле, Саш, я так жестко-то и не курил, потому что занимался профессиональным спортом. Легкой атлетикой. Бегал - до звания Мастера спорта. И там не до курения, тем более, когда бежишь на 400, 800 метров.

- А чего же начали-то?

- Собственно, не желание покурить было изначальным толчком к сигаретам, а попытка снять этим стресс. К этой вредной привычке меня тогда подтолкнули некие обстоятельства.

Прежде всего – чеченская кампания. Тяжело было переносить эти ужасы, связанные с войной, с терактами. Тогда я по две пачки в день дымил.

И второе обстоятельство – премьерская работа. Она, действительно, была очень напряженной. Жесткой во многих отношениях. Время было такое, скажем так.

Без комментариев. Ты знаешь не хуже меня, что это было за время. Понимаю, что на самом деле курение снимать стрессы совсем не помогает.

- Да... Ну, и как же бросили?

- А когда все несколько устаканилось, что называется, - взял, да и бросил эту привычку. Это, действительно, бессмысленное и вредное занятие. И все, больше не тянет.

Когда стресс возникает, - ну, что же, бывает. Но с ним надо – и можно! – справляться и без табака.

Это только кажется, что, покурив, становишься сильнее. На самом деле, это - проявление слабости.

Поэтому, я хотел бы всем сказать: друзья мои, лучше спортом заниматься! А, на худой конец, стопочку пропустить, чем курить. (Но только одну, не больше!) Поверьте мне, для здоровья это лучше.

- Мне еще запомнилось, что - когда вас Борис Николаевич Ельцин освободил от должности премьера, вы тогда не только курить бросили. Вы начали учить английский язык.

- Я начал его вспоминать. Знал его, учил в академии и в школе. Да, я начал серьезно заниматься. И даже несколько докладов делал на английском языке.

Не до курения стало.

Когда тебе уже под сорок и ты начинаешь углубленно учить язык... Это в 5-6 лет легко усваивается, а в сорок с гаком приходится серьезно трудиться.

Кстати, действительно, становится не до вредных привычек, когда есть вещи не то, чтобы отвлекающие, а которые тебя занимают по-настоящему: спорт, театр, искусство, изучение языков… Как-то и курить-то не тянет. Забываешь о сигаретах!

- Ясно. Спасибо Борису Николаевичу…

-… за наше счастливое детство! Я имею в виду политическое детство. Кстати, а Гамов-то бросил курить?

- Конечно! Дело было 12 апреля. В этот день была Пасха. И День космонавтики. И мой юбилей. И еще – звонок Сергея Степашина. И я в этот день себе такой вот подарок сделал – бросил курить.

- И молодец! В следующий раз, если что-нибудь случится, буду тебе звонить. Но, надеюсь, что все будет хорошо.