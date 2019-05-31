Транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе планируют открыть в ноябре 2019 года

Самую неудобную развязку на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) на пересечении с Бесединским шоссе после реконструкции расширят, сделают удобные съезды в Беседы. "Неполный клеверный лист" и уже давно не справляется с интенсивным потоком машин, следующим на МКАД и с МКАД в густонаселенные московские районы Зябликово, Братеево, Марьино и Люблино. А за последние годы здесь еще появились жилые здания, торговый комплекс, международный вокзал "Южные ворота". Автомобильный поток увеличился - разъехаться стало еще сложнее. Старую эстакаду решили разобрать и начать строительство современной. Ход работ на развязке 31 мая осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- По просьбе местных жителей мы реконструируем развязку. Делаем ее современной. Пропускная способность увеличится в три раза. Движение на МКАДе на этом участке улучшится на 14%. В целом транспортная доступность будет лучше для полмиллиона жителей, - сказал мэр города.

По договору с подрядчиком развязку должны построить до октября 2020 года, но неисключено, что это будет сделано раньше. Открыть дорогу планируют уже в ноябре 2019 года.

- Это будет современная развязка, которая обеспечит съезд из Москвы на внутреннюю сторону МКАД и с МКАДа в город. Также она обеспечит съезд из города в Московскую область, - рассказал первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов.

В результате пропускная способность развязки вырастет в 3 раза – до 8 000 машин в час в каждом направлении. При этом пропускная способность участка МКАД от Бесединского моста до Каширского шоссе увеличится в среднем на 14% – до 9 000-10 000 машин в час в каждом направлении.

К тому же развязка на пересечении МКАД с Бесединским шоссе является участком Южной рокады.

- Сюда придет Южная рокада через Шоссейную, Донецкую улицу. На Кантемировской улице будет сходиться Юго-Восточная и Южная рокада, - уточнил Петр Аксенов.

Для удобства пешеходов откроют надземный переход через МКАД в районе ТЦ "Южные ворота". После строительных работ прилегающую территорию планируют благоустроить - высадить 4,6 га газона, высадить 100 деревьев ясеня и 1800 кустов кизильника.

Строители уже закончили работу на 50%Фото: Алиса ТИТКО

КОНКРЕТНО

В рамках проекта реконструкции развязки будут:

- построены удобные эстакады-съезды с внешней и внутренней стороны МКАД на Бесединское шоссе и к ТЦ "Южные ворота";

- реконструирован путепровод на пересечении МКАД с Бесединским шоссе;

- построены съезды/заезды с Бесединского шоссе (из центра) на МКАД;

- построены съезды/выезды с МКАД в с. Беседы;

- расширен основной ход МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос;

- установлены шумозащитные экраны в районе с. Беседы (900 м).