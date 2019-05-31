«У детей внутри злость!» Депутат Госдумы предложила запретить стрелялки и онлайн-игры

«Плохому» подростки учатся в Интернете, уверена глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Об этом она заявила «КП», комментируя историю с приморским «БДСМ-выпускным». Решение проблемы депутат уже нашла — необходимо запретить «стрелялки» и онлайн-игры.

- Мы росли, такого не делали (про БДСМ-выпускной, -ред.) Даже в голове не было. Были кружки, за нами строго следили. А сейчас вседозволенность. Попробуй матери скажи (сделай замечание, - ред.) Она сама же отругает учителя. Раньше учитель был авторитет. А потом посмотрите, что в интернете они смотрят! Убийства, догонялки, как я убью. Я бы все эти игры в Интернете запретила. Больше книжки читать. Там не только по учебе, а что попало, - сказала «КП» глава комитета.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Плетнева вспомнила, что уже запрещены сайты со «смертельными играми» для подростков. По этому же примеру депутат предлагает поступать с онлайн-играми, чтобы дети не развращались.

- Это не игры! Это просто приучают детей к тому, что у них внутри просто злость. Родителям некогда следить. Родители уже не родители — расходятся через год. В нормальной семье рассказывают о своих проступках, раскаиваются в них, - считает она.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711254" frameborder="0"></iframe> БДСМ-выпускники.Перед последним звонком выпускники устроили вечеринку в стиле БДСМ. Одни называют их «позором страны», другие хвалят за раскрепощённость. А вы что думаете?

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