2019-05-31T16:50:56+03:00
Общество

«У детей внутри злость!» Депутат Госдумы предложила запретить стрелялки и онлайн-игры

Тамара Плетнева уверена, что родители в одиночку не смогут победить эту напасть
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
В Госдуме прозвучало предложение о запрете онлайн-игр.В Госдуме прозвучало предложение о запрете онлайн-игр.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

«Плохому» подростки учатся в Интернете, уверена глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Об этом она заявила «КП», комментируя историю с приморским «БДСМ-выпускным». Решение проблемы депутат уже нашла — необходимо запретить «стрелялки» и онлайн-игры.

- Мы росли, такого не делали (про БДСМ-выпускной, -ред.) Даже в голове не было. Были кружки, за нами строго следили. А сейчас вседозволенность. Попробуй матери скажи (сделай замечание, - ред.) Она сама же отругает учителя. Раньше учитель был авторитет. А потом посмотрите, что в интернете они смотрят! Убийства, догонялки, как я убью. Я бы все эти игры в Интернете запретила. Больше книжки читать. Там не только по учебе, а что попало, - сказала «КП» глава комитета.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Плетнева вспомнила, что уже запрещены сайты со «смертельными играми» для подростков. По этому же примеру депутат предлагает поступать с онлайн-играми, чтобы дети не развращались.

- Это не игры! Это просто приучают детей к тому, что у них внутри просто злость. Родителям некогда следить. Родители уже не родители — расходятся через год. В нормальной семье рассказывают о своих проступках, раскаиваются в них, - считает она.

БДСМ-выпускники.Перед последним звонком выпускники устроили вечеринку в стиле БДСМ. Одни называют их «позором страны», другие хвалят за раскрепощённость. А вы что думаете?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Инцидент исчерпан: БДСМ-скандал в школе Владивостока завершился штрафами и беседами

Директор продолжает работать в учреждении, но заявление об увольнении не забирала (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Самолет времен Второй мировой войны разбился на юге Польши
Трамп принял предложение Эрдогана о создании совместной рабочей группы по С-400
Президент Украины создал бренд "Зекоманда"
Кардиохирург рассказал, какие ягоды хорошо влияют на сердце
На Украине возбудили еще одно дело против Порошенко
Зеленский надеется на продолжение санкций против России
Свидетель по делу "Седьмой студии" стал одним из подозреваемых
Россия расширила «черный список» представителей Евросоюза
В АТОР спрогнозировали увеличения турпотока в Японию после отмены визового режима
Порошенко стал главой партии «Европейская солидарность»
ВКонтакте продает набор стикеров, чтобы помочь онкобольним
"Инициатива высосана из пальца": Топонимист о присвоении имен аэропортам
Зеленский выгнал из СНБО команду Порошенко
Спикер Верховной Рады заявил, что не позволит отменить закон о языке
Помпео: США делают все, чтобы проверить информацию о казнях дипломатов в КНДР
Яровая предложила проводить всероссийскую минуту молчания 22 июня
Помпео: США не будут говорить о санкциях против «Северного потока - 2», пока их не введут
В Цюрихе в результате захвата заложников погибли три человека
В Госдуме обсудят закон о чистоте пива
Власти Косово объявили персоной нон грата россиянина, пострадавшего во время полицейского рейда