Московские больницы зовут москвичей на "Дни открытых дверей"

В июне москвичи традиционно могут побывать в городских больницах на акции "Дни открытых дверей". Здесь для пациентам проведут бесплатные обследования, консультации специалистов, лекции о медицине и экскурсии по центрам здоровья. При необходимости дадут направление на дальнейшее обследование и госпитализацию. На прием можно прийти в любую удобную больницу или медцентр, в которых проходят такие акции. С собой надо принести паспорт и полис ОМС. Иногда требуется предварительная запись по телефону или через интернет. График дней открытых дверей в больницах и регистрация на прием - на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Например, в субботу, 1 июня, в День защиты детей, в больнице № 9 имени Сперанского ведущие врачи клиники - аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, неврологи, офтальмологи, отоларингологи и хирурги — проконсультируют детей всех возрастов бесплатно, без предварительной записи и направлений. Родителям нужно взять с собой только страховой полис ребенка.

Будущих мам и пап ждут 3 июня в больнице № 67 имени Ворохобова. Врачи расскажут о развитии плода во время беременности и его реакциях на внешние раздражители.

Для взрослых 8 июня в больнице № 13 проведут приём пациентов с болью в спине, грыжей межпозвонковых дисков, стенозами позвоночного канала, сколиозами и кифозами.