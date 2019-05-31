2019-05-31T17:55:09+03:00
Здоровье

Московские больницы зовут москвичей на "Дни открытых дверей"

Желающие могут проверить своё здоровье и получить бесплатные консультации
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В июне москвичи традиционно могут побывать в городских больницах на акции "Дни открытых дверей".В июне москвичи традиционно могут побывать в городских больницах на акции "Дни открытых дверей".Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В июне москвичи традиционно могут побывать в городских больницах на акции "Дни открытых дверей". Здесь для пациентам проведут бесплатные обследования, консультации специалистов, лекции о медицине и экскурсии по центрам здоровья. При необходимости дадут направление на дальнейшее обследование и госпитализацию. На прием можно прийти в любую удобную больницу или медцентр, в которых проходят такие акции. С собой надо принести паспорт и полис ОМС. Иногда требуется предварительная запись по телефону или через интернет. График дней открытых дверей в больницах и регистрация на прием - на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Например, в субботу, 1 июня, в День защиты детей, в больнице № 9 имени Сперанского ведущие врачи клиники - аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, неврологи, офтальмологи, отоларингологи и хирурги — проконсультируют детей всех возрастов бесплатно, без предварительной записи и направлений. Родителям нужно взять с собой только страховой полис ребенка.

Будущих мам и пап ждут 3 июня в больнице № 67 имени Ворохобова. Врачи расскажут о развитии плода во время беременности и его реакциях на внешние раздражители.

Для взрослых 8 июня в больнице № 13 проведут приём пациентов с болью в спине, грыжей межпозвонковых дисков, стенозами позвоночного канала, сколиозами и кифозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как говорить с детьми о сексе так, чтобы они не принесли внуков раньше, чем аттестат об окончании школы
Впереди летние каникулы, детские лагеря и три месяца отдыха! Для многих подростков лето — это пора новых знакомств и влюбленностей, причём далеко не всегда платонических. А это значит, что пора поговорить с ребёнком о сексе
Вальгусная деформация стопы у детей: что нужно знать родителям
Вальгусную деформацию стопы у детей называют еще Х-образной деформацией: из-за нее область голеностопа у ребенка напоминает букву «икс». Это не исправить, но можно сделать деформацию менее заметной
Новое направление медицинского знания: Андрологическая стоматология
Детский врач-уролог, руководитель городского центра охраны репродуктивного здоровья подростков Морозовской больницы Дмитрий Тарусин делится своими впечатлениями от уникальной операции [шокирующие фото]
«Для долголетия человеку нужен жир»: ученый колледжа Эйнштейна Нир Барзилай рассказал, как победить старение
Журналист «Комсомолки» встретился с исследователем, который первым в мире получил разрешение на клинические испытания лекарства против старения [эксклюзив kp.ru]
За одной родинкой наблюдаю, другую удаляю: как не пропустить опасные новообразования на своей коже
Последние научно-медицинские данные о родинках, их связи с меланомой и лечении самого агрессивного вида рака «КП» узнала у врача-онкодерматолога клиники кожных болезней Сеченовского университета.
Новости 24
Защита Мамаева просит Москалькову помочь в восстановлении прав футболиста
Экс-консул Эквадора назвал убедительным доклад о применении к Ассанжу психологических пыток
Поджигателя храма в Южном Тушино отправили в колонию почти на три года
Власти Косово пригрозили Евросоюзу провести референдум об объединении с Албанией
Переименование аэропортов: В Шереметьево 5 июня откроют памятник Пушкину
Украинский суд не стал арестовывать активы "дочек" российских банков
В Подмосковье спасли лисенка, запутавшегося в футбольной сетке
Порошенко прокомментировал уголовные дела, заведенные против него
Известный адвокат оценил перспективы уголовного дела против семьи Алсу
В МИД РФ рассказали о расследовании ситуации с пострадавшим в Косово гражданином России
В Москве автомобиль влетел в остановку после столкновения с фурой
В Украине появился новый посол США