Шойгу вручил личный штандарт новому главкому ВМФ России

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил удостоверения и личные штандарты новому главкому Военно-морского флота (ВМФ), а также недавно назначенным командующим Северным и Черноморским флотами.

"Хочу вручить личные штандарты адмиралу Евменову, вице-адмиралу Моисееву, командующему Северным флотом, и вице-адмиралу Осипову, командующему Черноморским флотом. Личный штандарт символизирует верность воинскому долгу и персональную ответственность за руководство вверенными силами", - заявил Шойгу на коллегии Минобороны России.

Он отметил, что в составе коллегии ведомства Евменов заменил бывшего главкома ВМФ Владимира Королева.

"Адмирал Королев завершил военную службу и переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Владимир Иванович немало сделал для развития Военно-морского флота. Хотел бы еще раз поблагодарить вас, Владимир Иванович, за честное отношение к делу и пожелать успехов на новом месте", - отметил министр обороны.

После представления нового члена коллегии состоялась церемония вручения личных штандартов, должностных знаков и удостоверений.