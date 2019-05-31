2019-05-31T18:41:38+03:00
Политика

Шойгу вручил личный штандарт новому главкому ВМФ России

Знамя символизирует верность воинскому долгу и персональную ответственность за руководство вверенными силами
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил удостоверения и личные штандарты новому главкому Военно-морского флота (ВМФ), а также недавно назначенным командующим Северным и Черноморским флотами.

"Хочу вручить личные штандарты адмиралу Евменову, вице-адмиралу Моисееву, командующему Северным флотом, и вице-адмиралу Осипову, командующему Черноморским флотом. Личный штандарт символизирует верность воинскому долгу и персональную ответственность за руководство вверенными силами", - заявил Шойгу на коллегии Минобороны России.

Он отметил, что в составе коллегии ведомства Евменов заменил бывшего главкома ВМФ Владимира Королева.

"Адмирал Королев завершил военную службу и переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Владимир Иванович немало сделал для развития Военно-морского флота. Хотел бы еще раз поблагодарить вас, Владимир Иванович, за честное отношение к делу и пожелать успехов на новом месте", - отметил министр обороны.

После представления нового члена коллегии состоялась церемония вручения личных штандартов, должностных знаков и удостоверений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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