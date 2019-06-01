Обладатель «Оскара» Кейси Аффлек: «Мне пришлось опознавать тело брата»

Шесть номинаций на «Оскар» и в итоге два самых крутых приза — за лучшую мужскую роль (Кейси Аффлек) и «Лучший фильм», а еще «Золотой глобус», премия BAFTA и куча других кинонаград. Так специалисты оценили фильм «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана, ставший бенефисом Кейси Аффлека — именно он, младший брат Бена Аффлека, сыграл главную роль — нелюдимого слесаря, жизнь которого резко поменялась после внезапной смерти брата. Актер уверен, что основа успеха картины — сценарий, написанный по идее Мэтта Деймона.

- Действие фильма разворачивается в Манчестере (штат Массачусетс) – «Манчестере-у-моря», — рассказывает Кейси Аффлек. — И охватывает два периода: настоящее и некоторые события, произошедшие с моим героем в прошлом. Некоторое время назад я (Ли Чендлер) был женат на Рэнди Чендлер (Мишель Уильямс), и в семье произошла страшная трагедия. Некоторые считали меня виновным в этой трагедии. В какой-то степени я чувствовал свою вину. Это привело к разрыву отношений. Мой герой уехал из города, а некоторое время спустя умер его брат. Ли возвращается, чтобы позаботится о его сыне Патрике, которого играет Лукас Хеджес. И этот город – Манчестер-у-моря – последнее место на земле, где Ли хотел бы находиться, потому что он вызывает у него такие мучительные воспоминания, потому что многие люди там считают его плохим человеком, который виновен в той трагедии… И при даже в таких условиях в картине много смешного.

Действие фильма разворачивается в Манчестере (штат Массачусетс). Фото: Первый канал

- Отношения с Патриком и сложные, и вздорные, и нежные одновременно. Как проходила работа?

— О, это были лучшие моменты! Очень часто, когда я приходил на площадку, где снимались действительно тяжелые сцены, было множество забавных моментов. При этом фильм грустный, и я все время как актер к этому возвращался, но в сценах с Лукасом Хеджесом было много веселого. Сценарий картины великолепный, очень острый. Соль в том, что шутки как будто не очень смешные на первый взгляд, но это как раз тот тип комедии, который мне нравится. Вам не нужно изображать что-то такое дурацкое, чтобы заставить меня смеяться. Мне гораздо больше нравится такой смех — ситуационный – как в реальной жизни.

— Говорят, идею фильма принес Мэтт Деймон, это так?

— Да, есть такая версия. Но в этой истории участвовали несколько человек, они пригласили Кеннета Лонергана написать сценарий, что было очень мудрым решением с их стороны, потому что он – один из лучших (был сценаристом фильмов «Банды Нью-Йорка» и «Анализируй это» - Авт.), он и принялся за дело. У Мэтта и других был зародыш идеи, а Кеннет написал нечто исключительное.

— Манчестер — это еще и особая, подлинная самобытность. Режиссер и сценарист ведь не был в этом американском городе?

— Да, по-моему, он там даже никогда не бывал. И это удивительно! С ним всегда так. В 2000 году он написал сценарий и снял фильм «Можешь рассчитывать на меня», действие которого происходит в Северной части штата Нью-Йорк, а в 2011 году снял «Маргарет», где действие происходит в городе Нью-Йорке. Кроме того, он написал несколько пьес, в одной из которых действие разворачивается на юге, в другой – еще где-то, но все они «звучат» так, как будто они написаны человеком, который провел в этом месте всю свою жизнь (сам Лонерган из Бронкса — Авт.). Понимаете? Когда слышишь, как говорят герои его фильмов и пьес, диву даешься. Мы думаем, что у него просто такой тонкий специальный слух, но я думаю, что он нащупал просто нечто более универсальное – почувствовал то, как говорят все люди. Ведь не имеет значения, в каком регионе живут люди. Акценты, сленг и подобные вещи, которые вы можете улавливать, это второстепенно. То, что действительно важно в сценарии – это умение рассказать историю, показать героев, как вы к ним относитесь, как вы их изображаете и так далее. Я не знаю, как он это делает. Это как волшебство. И при этом все его персонажи очень сложные – грустные и забавные…реальные люди.

Кейси Аффлека — именно он, младший брат Бена Аффлека, сыграл главную роль — нелюдимого слесаря, жизнь которого резко поменялась после внезапной смерти брата. Фото: Первый канал

— Ошибка, которую совершает ваш герой, фатальна. И преследует его на протяжении всей жизни. Почему?

— У нас есть сцена, где мой персонаж разговаривает с полицией после этой трагедии, а потом и со своей семьей. И его просто отпускают. А он не хочет, чтобы его отпустили, он чувствует себя ответственным за то, что произошло. Они говорят ему: «Послушай, ты совершил ошибку. Может быть, сотни людей совершили подобную ошибку за этот уик-энд…тебе просто не повезло». То, что он сделал, не было чем-то злонамеренным, его поступок – своего рода результат беспечности и неосмотрительности, такое случается со многими людьми, когда они пытаются обойти какие-то правила. Например, когда проезжаешь на желтый свет и надеешься, что никого не собьешь.

— Как проходила работа над образом Ли?

— Существует много разных способов войти в роль. Иногда фокусируешься на том, что является самым слабым звеном, иногда нащупываешь. Вот если я играю персонажа, который живет на Амазонке, наверное, я поеду туда, чтобы посмотреть, как человек может выживать в тех условиях. В случае с Манчестером (штат Массачусетс), я знал, о чем речь. Бывал в тех местах, знаю людей, которые там живут, слышал, как они говорят, и мне не надо было заранее туда специально ехать.

Кроме того, у меня был потрясающе написанный сценарий, я мог полностью положиться на текст. Я был уверен, что он «работает», я знал, что никаких черных дыр в логике истории нет, как и в сценах или характерах персонажей. Так что единственное, что я должен был делать, – это приезжать на съемочную площадку в «правильном» эмоциональном настрое, передавать чувства самым достоверным образом.

И это было не всегда просто. У меня была сцена, где я должен был опознать тело брата и попрощаться…понимаете…звучит глупо, но в тот момент я не мог, так сказать, быть в хорошем настроении. То есть я должен был появиться на площадке и быть готовым к тому, чтобы чувствовать себя расстроенным. И чтобы это было по-настоящему достоверно. В некотором смысле для меня это была очень легкая работа, потому что я должен был фокусироваться только на одной этой сцене. И я безоговорочно верил Кеннету, знал, что остальные актеры великолепны. Мне просто надо было постараться вжиться в эмоции своего героя.

«Манчестер у моря», Первый, 31 мая, 0.25