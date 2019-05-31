Вкусная энциклопедия

Они нужны организму человека для построения скелетной, мышечной тканей, полноценного функционирования опорно-двигательного аппарата, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем. В общем, для развития и комфортного проживания в собственном теле. И здесь мы разберем, какую пользу приносят нам разные виды животного белка.

Свинина

Среди мясных блюд она пользуется особой популярностью из-за приятного вкуса и аромата. Но мало кто знает, что свинина приносит организму человека огромную пользу. Это достаточно жирное мясо, которое в умеренном количестве восстанавливает силы, согревает организм в холодное время года.

Полезные свойства: содержит аминокислоту (лизин), необходимую для формирования костной ткани. А также большое количество белка, который участвует во всех строительных процессах в организме. Свиное сало улучшает зрение, выводит соли тяжелых металлов из печени; полезно для костей и нервной системы, положительно влияет на мужскую потенцию, помогает росту уровня тестостерона. Свинина нужна для профилактики язвенного колита, инфильтрации печени, атонии кишечника.

Витамины и минералы: D, группы В, B12, сера, цинк, натрий, калий, магний.

Противопоказания: ожирение, язвенная болезнь желудка, холецистит, панкреатит.

Энергетическая ценность: зависит от возраста, вида, упитанности животного и части туши, варьируется в диапазоне от 130 до 489 ккал на 100 граммов.

Говядина

Самое распространенное мясо в мире. Говядина славится низкой калорийностью, минимальным наличием жира и высоким содержанием железа. Наилучшим источником железа считается говяжья печень, употребление которой способно предотвратить анемию и заболевания сердца.

Полезные свойства: говядина нейтрализует пищевые ферменты, раздражителей и соляную кислоту, которые присутствуют в желудочном соке. Говядина восстанавливает pH в пищеварительном тракте. В мясе содержится фермент бета-аланин, который образует депептид карнозин, необходимый для эффективной работы мышц и построения мускулатуры: он повышает физическую выносливость и работоспособность. Говядина - отличный поставщик железа, необходимый для профилактики анемии. Умеренное употребление этого мяса снижает риск когнитивных расстройств, потери памяти, слабоумия и болезни Альцгеймера.

Витамины и минералы: высокое содержание витаминов С, А, Е, РР, группы В, фосфор, марганец, кобальт, селен, калий, натрий, цинк, кальций, магний, медь, селен и железо.

Противопоказания: остеохондроз, ишиас, подагра.

Энергетическая ценность: зависит от возраста и упитанности животного - от 190 ккал на 100 граммов.

Курятина

Назвать причины популярности куриного мяса труда не составит. Курица стоит недорого, обладает приятными вкусовыми качествами, легко и быстро готовится, уместно смотрится в любых блюдах и практически с каждым типом гарнира.

Полезные свойства: укрепляет иммунитет, восполняет силы, ускоряет обменные процессы. Белок, содержащийся в курятине, легко усваивается и стимулирует метаболизм. Он помогает обеспечить условия, при которых сжигание жиров происходит максимально интенсивно, наблюдается общее похудение, но при этом увеличивается «сухая» мышечная масса. Повышает уровень гемоглобина, так как курица - это естественный стимулятор кроветворения. Она также улучшает работу пищеварения, лечит запоры и расстройства желудка, метеоризм и любые прочие проблемы. Кроме того, курицу можно назвать своеобразным профилактическим средством от язвы, гастрита и кожных заболеваний. Куриное мясо обеспечивает профилактику депрессии, бессонницы, неврозов. Жирные кислоты, витамины, минералы, присутствующие в этом продукте, защищают от инфаркта, инсульта и ишемической болезни.

Витамины и минералы: А, В, В12, С, Е, F, калий, натрий, цинк, кальций, селен, аргинин, валин, пурин, триптофан, таурин.

Противопоказания: подагра, почечная недостаточность и другие серьезные нарушения функций почек.

Энергетическая ценность: 190 ккал на 100 г куриной грудки, 123 ккал на 100 г продукта.

Индюшатина

Мясо этой домашней птицы богато витаминами, легкоусвояемым белком, микро- и макроэлементами, а также жирными кислотами. Продукт содержит минимум холестерина и имеет низкую калорийность. Мясо индейки рекомендуют включать в питание желающим похудеть и спортсменам. Полезно есть не только грудку или бедра птицы, но и сердце, печень и прочие субпродукты.

Полезные свойства: В составе продукта содержатся моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3, омега-9, омега-6, линолевая. Индюшатина улучшает состояние кожи, повышает энергичность, уменьшает нервозность и рассеянность, нормализует сон, укрепляет зубы и кости, нормализует работу щитовидной железы. Индейка - профилактическое средство от возрастных когнитивных нарушений, а также укрепляет иммунитет, снижает уровень плохого холестерина в крови, а уровень хорошего повышает, улучшает деятельность поджелудочной железы. Регулярное употребление мяса без кожицы снижает риск возникновения рака поджелудочной, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, избавляет от запоров и ускоряет метаболические процессы.

Витамины и минералы: А, Е, В2, В6, сера, фосфор, калий, натрий, цинк, хлор, аргинин, валин, пурин, триптофан, таурин.

Противопоказания: подагра, почечная недостаточность.

Энергетическая ценность: от 130 ккал на 100 г.

Баранина

Польза и вред для организма баранины всегда вызывает споры среди любителей и противников этого продукта. Дело в том, что количество жиров, которые в ней содержатся, в несколько раз превосходит этот показатель в говядине и даже свинине, но они относятся к группе насыщенных, и поэтому в небольших объемах полностью безопасны и даже полезны для организма.

Полезные свойства: польза баранины в том, что она является источником витамина В12. Данный витамин обеспечивает 108% дневной нормы при потреблении 100 г мяса. Полезнее для организма по его количеству только говяжья печень и морепродукты, поэтому баранина часто входит в рацион будущих мам, а также людей, страдающих патологиями желудочно-кишечного тракта. Это мясо включают в ежедневный и еженедельный рацион больных сахарным диабетом - ферменты, содержащиеся в нем, нормализуют процесс выработки инсулина.

Витамины и минералы: А, К, группа В, В12, неацин, магний, селен, кальций, натрий, цинк, аргинин, пурин, триптофан, таурин.

Противопоказания: гастрит, язва желудка, артрит, подагра, почечная недостаточность, заболевания печени. Противопоказана баранина и детям в возрасте до 3 лет.

Энергетическая ценность: от 230 ккал на 100 граммов.

Крольчатина

Питательные свойства крольчатины выделяют ее среди других видов мяса. Из нее готовят множество вкусных и диетических блюд. Мясо кролика рекомендуют даже маленьким детям, беременным и кормящим женщинам. Его назначают при многих болезнях, в том числе при проблемах ЖКТ.

Полезные свойства: это самый диетический гипоаллергенный продукт. В нем много полезных омега-3 кислот и мало холестерина. Кроличье мясо усваивается организмом человека на 90%, в отличие от говядины, степень всасывания которой не превышает 60%. Мясо кролика улучшает состояние кожи, обогащает мозговые клетки кислородом, укрепляет кости, помогает восстановиться после операции или болезни, нормализует уровень сахара в крови, положительно влияет на обмен веществ, улучшает синтез ДНК, понижает глазное давление. Особенно рекомендована крольчатина при гастрите, язве желудка, гипертонии и диабете.

Витамины и минералы: С, А, Е, В4, РР, В9, фосфор, железо, фтор, калий, натрий, кальций, кобальт, цинк, марганец, медь, йод, хлор, молибден, лизин, триптофан, таурин.

Противопоказания: подагра, псориаз, артрит, болезни почек.

Энергетическая ценность: 155 ккал на 100 граммов.

Конина

В народной медицине конина считается целебным продуктом. И не зря: в этом диетическом мясе содержится множество полезных веществ. Не только народные целители, но и врачи часто рекомендуют этот продукт для восстановления здоровья и лечения больных людей. Считается самым экологически чистым мясом.

Полезные свойства: конина имеет сбалансированный аминокислотный состав. Она нейтрализует воздействие радиации, регулирует обмен веществ, снижает уровень холестерина. За счет скорости усвоения (она в восемь раз выше, чем скорость усвоения говяжьего мяса) ее волокна не гниют в желудке, не нарушают пищеварение. Более того, желчегонный эффект, которым обладает конское мясо, восстанавливает работу печени, улучшает состояние сосудистой и сердечной систем, снижает уровень «плохого» холестерина, стимулирует кровообращение. Удивительно, но польза конины еще и в том, что она способна снижать вред, нанесенный организму радиацией и химиотерапией.

Витамины и минералы: витамины А, Е, С, группа В, железо, калий, кальций, фосфор, магний, натрий, цинк, марганец, селен, медь, органические кислоты.

Противопоказания: инсульт, инфаркт, гипертония, остеопороз, сахарный диабет, язва желудка, рак кишечника, острая почечная недостаточность, индивидуальная непереносимость.

Энергетическая ценность: от 180 до 240 ккал на 100 граммов.

Незаменимые аминокислоты, которые мы получаем из мяса

Валин

Отвечает за рост и синтез тканей тела. Повышает мышечную координацию и понижает чувствительность организма к боли, холоду и жаре.

Изолейцин

Эта аминокислота является материалом - основой для белков. Она неизменный участник процесса энергообмена, в том числе и на уровне клеток.

Лейцин

Эта аминокислота необходима не только для синтеза протеина организмом, но и для укрепления иммунной системы.

Лизин

Эта аминокислота - одна из важных составляющих в производстве карнитина. Лизин обеспечивает должное усвоение кальция, участвует в образовании коллагена (из которого затем формируются хрящи и соединительные ткани), активно участвует в выработке антител, гормонов и ферментов. Недостаток этой аминокислоты может привести к повреждению сосудов глаз, потере волос, анемии и проблем в репродуктивной сфере.

Метионин

Эта аминокислота важна в метаболизме жиров и белков, также организм использует ее для производства цистеина. Она - основной поставщик серы, а также способствует понижению уровня холестерина, усиливая выработку лецитина печенью, снижает уровень жиров в печени, защищает почки; участвует в выводе тяжелых металлов из организма.

Треонин

Играет важную роль в синтезе пуринов, которые, в свою очередь, разлагают мочевину - побочный продукт синтеза белка. Эта аминокислота - важная составляющая коллагена, эластина и протеина эмали. Она участвует в борьбе с отложением жира в печени, а также в процессах метаболизма и усвоения.

Триптофан

Первичное вещество по отношению к ниацину (витамину В) и серотонину, который, участвуя в мозговых процессах, управляет аппетитом, сном, настроением и болевым порогом. Эта аминокислота - естественный релаксант, помогает бороться с тревожностью, депрессией и бессонницей, укрепляет иммунную систему, уменьшает риск спазмов артерий и сердечной мышцы, помогает при лечении головных болей и мигреней.

Фенилаланин

Используется организмом для производства тирозина и трех важных гормонов - адреналина, норадреналина и тироксина. Норадреналин передает сигналы от нервных клеток головному мозгу, поддерживает состояние бодрствования и восприимчивости, уменьшает чувство голода.

Чтобы мясные продукты приносили только пользу организму, важно следовать ряду рекомендаций.

Употребление говядины в отварном виде поможет восстановиться после ожогов и травм.

Свинину рекомендуют включать в рацион женщин в период лактации, поскольку этот продукт хорошо влияет на качество молока.

Куриный бульон показан при простудных и вирусных заболеваниях, он помогает укрепить иммунитет и сопротивляемость организма.

Индейка богата фосфором, поэтому для укрепления костей и зубов достаточно съесть 150 граммов этого диетического продукта.