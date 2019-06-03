В сборную России по футболу может появиться и камерунец

Гаэль Ондуа, выступавший в этом сезоне за «Анжи», заявил СМИ, что собирается получить российский паспорт. Камерунец, который с детства живет в России (у него отец работник посольства), говорит, что сам заполнил все документы на получение гражданства и скоро будет сдавать экзамен.

Ондуа начинал играть в футбол в школе московского «Локомотива», потом перешел в ЦСКА, где выступал за молодежку, лишь раз сыграв за основную команду. Год провел в датском «Вайле». В 2017 году полузащитник подписал договор с луганской «Зарей», но контракт сорвался и Ондуа перешел в «Анжи». За дагестанский клуб камерунец провел 13 матчей, а недавно в своем инстаграм попрощался с командой, которая вылетела из премьер-лиги и терпит финансовое бедствие.

24-летний футболист даже вызывался в сборную Камеруна, но в официальных матчах не участвовал, так что теоретически, через какое-то время сможет выступать за сборную России. Напомним, что за нашу национальную команду уже играли бразильцы Маринато Гилерме, Марио Фернандес и Ари, а также российские футболисты немецкого происхождения Роман Нойштедтер и Константин Рауш. Трое из них - Гилерми, Фернандес и Нойштедтер - и сейчас вызваны в команду Черчесова, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020 против сборных Сан-Марино и Кипра.