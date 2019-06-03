2019-06-03T19:33:07+03:00
Спорт

В сборную России по футболу может появиться и камерунец

Выступающий за "Анжи" Гаэль Ондуа заявил СМИ, что собирается получить паспорт РФ
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
24-летний футболист даже вызывался в сборную Камеруна, но в официальных матчах не участвовал. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС24-летний футболист даже вызывался в сборную Камеруна, но в официальных матчах не участвовал. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Гаэль Ондуа, выступавший в этом сезоне за «Анжи», заявил СМИ, что собирается получить российский паспорт. Камерунец, который с детства живет в России (у него отец работник посольства), говорит, что сам заполнил все документы на получение гражданства и скоро будет сдавать экзамен.

Ондуа начинал играть в футбол в школе московского «Локомотива», потом перешел в ЦСКА, где выступал за молодежку, лишь раз сыграв за основную команду. Год провел в датском «Вайле». В 2017 году полузащитник подписал договор с луганской «Зарей», но контракт сорвался и Ондуа перешел в «Анжи». За дагестанский клуб камерунец провел 13 матчей, а недавно в своем инстаграм попрощался с командой, которая вылетела из премьер-лиги и терпит финансовое бедствие.

24-летний футболист даже вызывался в сборную Камеруна, но в официальных матчах не участвовал, так что теоретически, через какое-то время сможет выступать за сборную России. Напомним, что за нашу национальную команду уже играли бразильцы Маринато Гилерме, Марио Фернандес и Ари, а также российские футболисты немецкого происхождения Роман Нойштедтер и Константин Рауш. Трое из них - Гилерми, Фернандес и Нойштедтер - и сейчас вызваны в команду Черчесова, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020 против сборных Сан-Марино и Кипра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Тоттенхэм - Ливерпуль 1 июня 2019: прямая онлайн-трансляция финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Тоттенхэм - Ливерпуль 1 июня 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 1 июня 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч финала Лиги Чемпионов по футболу 2018/2019
Новости 24
Совфед РФ: Москва будет рассматривать новые предложения Киева по Донбассу
У бывшего главы Клинского района Подмосковья обнаружили незаконное имущество на 9 миллиардов рублей
Константинопольский патриарх: Раскольник Филарет никогда не был патриархом и не будет
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Профильный комитет ПАСЕ предлагает российской делегации принять участие в сессии в июне
Россию пригласили участвовать в торжествах в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии
Госдума прокомментировала требования к новым ГОСТам
В Кремле прокомментировали информацию о планах по сделке США, Израиля и России
Ленобласть попала в топ регионов-лидеров по социально-экономическому развитию
Санкции ЕС по Крыму и Севастополю возможно будут продлены
В Администрация Зеленского прокомментировали снос бюста Жукову в Харькове
Сотрудник ГРУ рассказал, как выжить в массовой драке
Cуд Швеции отказал прокуратуре в заочном аресте Ассанжа
Страсти по Шиесу: днем вяло митингуют оппозиционеры, а ночами неизвестные жгут мосты и дома строителей
Володин навестил в больнице раненого сотрудника ООН
Стала известна цена новой Lada Granta Cross
Зеленский сообщил о новых решениях по Донбассу