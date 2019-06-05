Проведи лето в телевизоре: рассказываем, как стать звездой

Лето - традиционно лучшее время для того, чтобы попасть на съемки новых телепроектов. Или зрителем, или участником... Мы отобрали самые интересные кастинги, где из вас оперативно сделают звезду нового телесезона.

Спой, светик, не стыдись!

Конечно, для людей поющих и голосистых всех возрастов главное шоу - это «Голос». Проект идет у нас годами и неизменно пользуется популярностью. Есть, правда, опасение, что все люди с хорошими данными тут уже выступили. Но у вас есть шанс доказать обратное! Сейчас идет кастинг в проекты «Голос» и «Голос. 60+». На первом этапе отбора нужно заполнить анкету, к которой можно прикрепить две песни, записанные в формате mp3 (файл не должен превышать 10 Мб). Минимальный возраст участников «Голоса» 17 лет. Все, кто моложе, недавно вписали себя в историю самого скандального сезона «Голос. Дети». Заполнить анкету и загрузить файл можно на сайте Первого канала (1tv.ru).

Любите путешествовать?

В экстремальном тревел-шоу «Рюкзак» («Че») можно увидеть мир и выиграть денежку. В чужой стране герои осваивают сложный маршрут с препятствиями за 72 часа, находят общий язык друг с другом и местными жителями. Анкета большая, вот несколько вопросов: «Какие иностранные языки вы знаете?», «Чем вы будете полезны в кругосветном путешествии?», «Какие у вас есть особые навыки?», «Самый экстремальный поступок в вашей жизни?», «Наличие загранпаспорта и открытые визы», «На что вы потратили бы 200 000 рублей?»... Последний вопрос, пожалуй, самый интересный для соискателей...

Вся информация о кастинге - на сайте канала «Че» (chetv.ru).

Похвались красотой

В новый проект «Дольче Вита» («Пятница!») набирают девчонок, которые могут доказать, что Ким Кардашьян им и в подметки не годится. Условия жесткие: «Ты молодая, модная, дерзкая и богатая! Твоя жизнь похожа на сказку! Родители или любимые тебя балуют, остальные просто завидуют и хотят быть на тебя похожей, потому что ты - номер один в своем городе! Ты привыкла жить красиво и считаешь себя достойной самого лучшего. Работать? А зачем, когда есть спа, фитнес и Инстаграм! Если все это о тебе, стань участницей нового реалити-шоу о жизни современных принцесс». Вот только интересно, какие эмоции избалованные деньгами мужа, любовника или родителей девчонки вызовут у нормальных телезрителей? Подходящим девушкам, если только они еще не записались на «Холостяк», стоит зайти на сайт канала (sfriday.ru).

А вот на канале «Ю» готовят шоу о женщинах с пышными формами. Принять участие в кастинге могут женщины в возрасте от 18 до 35 лет, которые уверены в своей привлекательности и с удовольствием разрушат устаревшие стандарты об идеальных параметрах 90 - 60 - 90. В шоу им предстоит доказать, что естественная красота - это не только здоровье и современный тренд, но еще и привлекательность, и сексуальность. В общем, если вы готовы стать российской Эшли Грэм или даже круче, отвечайте на вопросы анкеты и ищите удачное фото в полный рост!

Анкету можно заполнить на сайте u-tv.ru.

Егор Крид выбрал победительницу. Но любовь так и не нашел. Фото: Канал ТНТ

Честным пирком - да за свадебку

Сколько было разговоров, что нового сезона телепроекта «Холостяк» не будет. Ведь обычно он стартовал весной. Но неожиданно канал ТНТ объявил летний кастинг. Последним «холостяком» был Егор Крид. Теперь ищут нового, но пока не объявляют, кто это. То есть бороться предстоит за кота в мешке. Когда осенью девушки с томными глазами будут говорить, что шли именно к этому мужчине, - не верьте.

Проект будет продолжаться три месяца. Участниц будут возить по миру, вкусно кормить (есть им, впрочем, скорее всего, помешает забота о фигуре) и красиво одевать. Всего надо набрать 25 девушек старше 18 лет. И все они должны быть готовы три месяца не учиться и не работать, а заниматься только борьбой за сердце богатого незнакомца. На первом этапе от претенденток нужно фото. Желательно, чтобы лицо на карточке не сильно отличалось от того, которое увидят редакторы.

Понятно, что одним шоу всех страждущих любви не осчастливить. В проект «План Б» (тоже ТНТ) набирают невест для Тимура Батрутдинова и женихов для Ольги Бузовой. Заявки принимаются до 4 июля. Возраст участников - от 20 до 40 лет. На момент кастинга участники не должны состоять в официальном браке. Тимур и Оля по правилам шоу будут давать советы друг другу по поводу кандидатов в их вторые половинки.

Записаться на оба проекта можно на сайте tnt-online.ru.

А вот если вы уже определись с выбором спутника жизни, стоит записаться на проект «4 свадьбы» («Пятница!»). Если вас выберут, то свадьбу удастся сыграть за счет телевизионщиков. Только вот над анкетой придется потрудиться - вопросов много. Плюс надо быть оригинальным, чтобы тебя заметили. К примеру, есть такие вопросы-задания: «расскажите о хобби и увлечениях невесты, стоимости платьев», «опишите самые яркие моменты лавстори», «как вам сделали предложение»...

Анкету надо заполнить на сайте продюссерского центра «Ножи» (http://nozhiproduction.tv).

С сушеной крысой - вам сюда

Если душа у вас черная, а желание надуть ближнего одолевает - вам прямой путь к жуликам и мошенникам проекта «Битва экстрасенсов» (ТНТ). Каждый год толпы ясновидящих, магов и прорицателей с мешками черепов, сушеных крыс и жаб и с третьим глазом на лбу пытаются пробиться в самый беззастенчивый проект нашего ТВ. Все эти люди мечтают засветиться на ТВ, чтобы потом брать деньги с несчастных и отчаявшихся. В анкете нужно поклясться (кровью, видимо), что вы не участвовали в других телепроектах и в том, что у вас есть экстрасенсорные способности. Если все так - вперед! Дурить народ вместе с ТНТ!

НАШИ СОВЕТЫ

- Список кастингов ищите только на официальных сайтах телеканалов и продюсерских центров. Деньги за участие просят мошенники, которые представляются посредниками. Не платите!

- Заранее узнавайте особые условия участия в программе: например, нужен загранпаспорт, придется делать прививки, отпроситься с работы на два месяца, покрасить волосы... Вдруг какое-то из условий окажется для вас невыполнимым.

- Важно быть самим собой, не выдумывать и не врать - вас быстро раскусят. Не волнуйтесь - это почти гарантия успешного отбора. Если не поняли задачу - не стесняйтесь уточнить, переспросить. Будьте готовы аргументированно рассказать, почему вам интересно именно это шоу. Не стоит использовать душистый парфюм - это очень раздражает продюсеров, которые принимают за день сотню человек.

- Если проект уже был в эфире - посмотрите его, прежде чем идти на кастинг. Или иностранный аналог - найдете массу подсказок и блеснете знаниями.

- Не забывайте, что круглогодично идут кастинги в проекты-долгожители. Мы, конечно, не агитируем вас идти на «Дом-2», а вот отправить заявку на «Давай поженимся!», «Модный приговор» или «Перезагрузку» можно: а вдруг вам найдут мужа или хотя бы обновят гардероб.