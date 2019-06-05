Что входит в программу Петербургского международного экономического форума-2019

О ЧЕМ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Программа форума состоит из 6 основных блоков и 6 крупных дополнительных мероприятий.

В рамках блока «Мировая экономика в поисках баланса» предполагается обсудить такие глобальные вопросы макроэкономического развития, как изменения в структуре мировой экономики и торговли в эпоху цифровизации, конкуренция и регулирование на потребительском рынке и т. п.

Блок «Российская экономика: реализуя цели национального развития» посвящен путям стимулирования экономического роста. Планируются сессии по привлечению инвестиций в национальные проекты, качеству инвестиционной среды и защите прав инвесторов, продвижению высокотехнологичного российского экспорта. Особое внимание будет уделено развитию регионов: цифровизации, рейтингу инвестиционной привлекательности, реформам.

Блок «Технологии, приближающие будущее» – о возможностях и вызовах, которые следуют за развитием технологий и цифровой трансформацией экономики. Предполагаются дискуссии по развитию искусственного интеллекта.

В рамках блока «Человек – прежде всего» эксперты затронут роль образования и подготовки кадров для экономики будущего, значение социальных коммуникаций для целей устойчивого развития, использование технологий для трансформации здравоохранения и других сфер жизни человека.

В деловую программу ПМЭФ также включены бизнес-завтраки банковского сектора, фармацевтических компаний и IT. Пройдут бизнес-диалоги по странам – для обсуждения двустороннего взаимодействия в экономике: между представителями российского бизнеса и участниками форума из Австрии, Германии, Индии, Италии, КНР, США, Финляндии, Швеции, Франции, Швейцарии и стран Африки.

«На полях» форума пройдет региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), Российско-китайский энергетический бизнес-форум, сессия Мирового энергетического совета (МИРЭС), сессия Валдайского клуба, международный молодежный экономический форум, конференция ШОС, V Российский форум малого и среднего предпринимательства, конференция БРИКС и Unido.

Помимо деловой программы, гостей ждет наполненная адреналином спортивная и культурная программы.

Антон Кобяков

Антон Кобяков, советник Президента РФ

Программа форума составлена на основе тщательного анализа современных тенденций в развитии всех отраслей глобальной экономики. Благодаря работе экспертов, ученых, профессиональных и общественных объединений дискуссии в рамках деловой программы ПМЭФ ежегодно становятся ключом к решению важнейших проблем мирового экономического развития. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития.

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА

Спортивная программа

6 июня

ROSCONGRESS SPIEF RACE 2019 – УТРЕННИЙ ЗАБЕГ

6.40 – 8.00,

Исаакиевская площадь

Впервые забег SPIEF RACE был проведен в 2016 году. В нем приняли участие около 300 че-ловек – участников форума.

Маршрут в 5 км начнется на Исаакиевской площади и пройдет по историческому центру города. Победители получат специальные призы. Регистрация: www.forumspb.com

8 июня

Парк футбола ЕВРО-2020

9.00 – 20.00, Петропавловская крепость, Заячий остров

Это уникальная интерактивная развлекательная площадка, посвященная юбилейному чемпионату Европы по футболу, матчи которого пройдут в Санкт-Петербурге летом 2020 г.

Посетителей ждут встречи со звездами футбола, конкурсы, футбольные аттракционы.

ROSCONGRESS CUP. Теннисный турнир «Белые ночи»

12.00 – 18.00, спортклуб «Разлив», г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Академика Вернова, д. 1

Участниками станут гости ПМЭФ-2019, бизнесмены, политики Санкт-Петербурга, Москвы, а также жители других регионов. Соревнования проводятся в парном разряде по круговой системе с последующим полуфиналом и финалом – по олимпийской системе.

Доступ в качестве участника – пакет «Премиум» и пакет «Стандарт».