Лучшие и худшие наряды «Детской Новой волны»: Басков с Богородицей на рукаве и скромная Алсу

В «Артеке» отшумела «Детская Новая волна». По традиции звезды и их наследники щеголяли в лучших нарядах. Кто был на высоте, а кому надо срочно отправить в отставку своего стилиста?

Николай Басков

- Киркоров не долетел на «Детскую Новую волну», поэтому шика-блеска вместо Филиппа дал его товарищ Николай Басков в костюме от Dolce & Gabbana, - комментирует Татьяна Карматкова. - Не удивлюсь, если у Киркорова есть точно такой же костюм из последней коллекции бренда. Насколько я знаю, после модных фиаско, когда Киркоров и Басков приходили на рауты в одинаковых костюмах, заклятые конкуренты стали оповещать друг друга о своих покупках, чтобы избежать конфуза.

Николай Басков в костюме от Dolce & Gabbana.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На Николае однобортный пиджак-смокинг из принтованного шелка из подиумной коллекции Evolution. И такие же шелковые брюки. На плече, помимо различных надписей и рисунков, принт иконы Богородицы. Видимо, после феноменального успеха сериала «Молодой Папа» Dolce & Gabbana вернулись к этому неоднозначному принту, за который их критиковали еще десять лет назад.

Костюмчик куплен прямо с подиума, поэтому и цена у него высокая - 300 тысяч рублей.

«Голосята» и их родители

- Несмотря на достаток, Алсу и ее младшая дочь Микелла одеты скромно. Я следила за детским «Голосом» и могу сказать, что Алсу покупает для своего ребенка недорогие вещи, чаще всего это футболки, комбинезоны и свитшоты Bershka, где продается одежда в диапазоне 300 - 3000 рублей. Ребенка не балуют дорогими брендами. Видно, что платье на девочке, скорее всего, сшито ее мамой. Да и кроссовки недорогие. Алсу тоже одета скромно: белая рубашка, черные брюки, кеды. Никаких бриллиантов и брендовых нарядов. Но заметьте, как заправлена рубашка в брюки - это последний тренд сезона. Видно, что Алсу следит за модными тенденциями, поэтому при всей аскетичности образа выглядит стильно. «Дорогая простота» - так бы я назвала ее стиль.

Единственное украшение Ержана Максима - кулон в виде звезды, подарок Аллы Пугачевой, которая вручила финалистам «Голоса» поощрительные призы в виде золотой подвески.

Юлианна Караулова

- Певица нарочито показывает стройную ножку в разрезе ее изумрудного наряда. Та же претензия, как к Савичевой, - от разрезов на детском фестивале можно было воздержаться. Но в целом образ Юлианны мне симпатичен: к платью подобраны красивые туфли, модная сумочка. Ну и, конечно, видно, что Караулову консультируют специалисты - элегантная укладка и стильный макияж на пять с плюсом.

Юля Савичева

- У Юли какой-то недетский наряд для «Детской Новой волны»: полупрозрачное кружевное платье. К тому же черное. Все-таки это детский фестиваль. У Юли стройная фигура, можно было подобрать что-то более яркое. Плюс отсутствие укладки и хотя бы телесной губной помады недопустимо для артистки. Юле не помешало бы нанять стилиста и визажиста, которые подчеркнут ее достоинства.

Стас Пьеха

- Не удивлюсь, если рубаха Стаса расписана его поклонницами. А что - весьма экономно и при этом стильно. Что нужно мужчине, чтобы произвести впечатление на дам, - дорогие часы и хорошая рубашка. У Стаса это получилось. Думаю, фанатки в восторге.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Микелла АБРАМОВА: Чтобы стать звездой, мне нужно много работать

Дочь Алсу и Ержан Максим представили дуэт на «Детской Новой волне».

Когда композитор Игорь Крутой услышал, что «голосята» Микелла Абрамова и Ержан Максим записали дуэт, сразу пригласил ребят презентовать песню в «Артеке» на «Детской Новой волне». Несмотря на скандальный финал «Голоса», тепло общаются не только дети, но и их мамы. Обе подбадривали ребят за кулисами.

- Мы с Ержаном подружились, и когда появилась красивая песня, решили спеть дуэтом, - рассказала «КП» 11-летняя дочь Алсу. - Эмоции только позитивные, потому что тут много людей, которые были рады нас видеть.

- У меня 28 июня первый сольный концерт в Нур-Султане, и я уже позвал туда Микеллу и Алсу,- говорит Ержан Максим. - У нас с Микеллой настоящая дружба. Так приятно, что нас тепло встретили зрители, кричали нам, что мы молодцы. Значит, песня понравилась.

Дочь Алсу рассказала, что сейчас все ее мысли заняты учебой, но в будущем она хочет пойти по стопам мамы, стать певицей.

- Я изучаю языки, занимаюсь хореографией и вокалом, - говорит Микелла. - Но я хочу стать хорошей артисткой, как мама. Для того, чтобы стать звездой, придется много работать. Я уже поняла, что сложности и завистники будут, но если хочешь быть на сцене, то не надо на них обращать внимания.

- Микелла старается, много занимается. Она мне частенько аккомпанирует, поскольку прекрасно играет на пианино, - рассказывает Алсу. - Она играет, я пою. Я всегда говорю ей: главное - не волноваться. Нужно верить в себя и не расстраиваться. Артисты дарят людям праздник, поэтому не должно быть никакой грусти и слез, только радость.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна» уже 12 лет. Конкурс проводится каждый год при поддержке Министерства образования и науки РФ. Юных музыкантов приезжают поддержать звезды шоу-бизнеса: они поют с конкурсантами в дуэте и заседают в жюри с основателем конкурса Игорем Крутым.

Многие из финалистов конкурса становятся студентами Академии популярной музыки Игоря Крутого. В числе победителей «Детской Новой волны» - Анастасия Петрик, известная по дуэту с Киркоровым «Снег». И конечно же, многие из конкурсантов попытали счастья в детском и взрослом «Евровидении»: Владимир Арзуманян, Настя Петрик, Полина Богусевич. На конкурсе «Евровидение-2017» выступал финалист «Детской Новой волны-2012» Кристиан Костов (Болгария). В этом году на конкурс отправились и финалисты телевизионного проекта телеканала НТВ «Ты супер!».