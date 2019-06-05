2019-06-04T15:40:53+03:00
Анекдоты

Подмосковье - это подземный город под Москвой

Истории, которые люди анонимно рассказывают в сети
Алиса РЕКСЕР
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Есть в интернете сообщества, где любой желающий может поделиться случаем из жизни или наблюдением. Истории очень разные, но оторваться невозможно!

«Знакомая уверена, что выглядит на 16 лет в свои 29, часто об этом говорит. Ее не переубеждают - она приятный человек, не хочется расстраивать. Но однажды мы компанией пошли за выпивкой, ни у кого не оказалось с собой документов, а кассир посмотрела на мою знакомую и спросила: «Вы же с ними? Ну ладно, продам».

***

«В детстве думала, что Подмосковье - это город под Москвой. Целая цивилизация, созданная под землей (так как на поверхности места для людей уже не хватает) со всей инфраструктурой и даже круче, как в фильмах про будущее. Жаль, что родители быстро обломали мою детскую фантазию».

***

«Впервые взяли кота на дачу. А там «шашлычок под коньячок», и в чью-то пьяную голову пришла идея: а давайте напоим кота валерьянкой. Напоили, дали шашлычком закусить. Наутро всех разбудил истерический женский крик в комнате мамы. Мы прибежали и видим картину: на полу дрыхнет кот, а рядом с кроватью в ряд три ужа, как выяснилось, дохлых. Кот, вспомнив, что он хищник, выпив валерьянки, отправился на охоту. Посчитав маму хозяйкой, отнес ей добычу».

***

«Скоро день рождения, муж искал в интернете подарок, и теперь мне везде выскакивает контекстная реклама этого самого подарка! Как в ХХI веке делать сюрпризы? Всю романтику убивает».

***

«Устраивался на работу. Прошел собеседование, мне сказали, что берут с понедельника. Я пришел утром, сказал, что на трудоустройство. Меня молча оформили, я поработал часа два, а потом решил проверить почту. Там было письмо, что, к сожалению, я им не подхожу и в понедельник приходить не нужно. Выгонять уже не стали, решили оставить».

***

«Занимаюсь изготовлением авторской бижутерии. В основном клиенты были за границей. Решила наладить бизнес на Родине, да дело особо не пошло. Тогда я написала, что мои украшения приносят удачу/деньги/защищают от сглаза. И народу поперла куча, даже пришлось помощницу нанять. С одной стороны, грустно пользоваться людской наивностью и суеверностью, с другой - бизнес есть бизнес».

С сайта vk.com/overhear.

ИСТОЧНИК KP.RU

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