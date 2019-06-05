Юрий Лужков: Ударными темпами завершаем сев зерновых на площади 5 000 га, в том числе гречиху засеяли на 1600 га

- Алло! Юрий Михайлович, у вас там рядом трактор, что ли, работает... Посевная в разгаре, да, в вашем калининградском хозяйстве уже?

- Да нет, уже, Саш, посевную заканчиваем... Ударными темпами!

- Я не расслышал - трактор тарахтит... Вот сколько в этом, вы сказали, году засеваете - 5 тысяч гектаров всего зерновых?

- Три с половиной тысяч и плюс - луга. Да.

- А гречки - полторы тысячи га? То есть, правильно - надо говорить: гречихи.

Юрий Лужков, калининградский фермер - трудовой рапорт читателям и радиослушателям «Комсомолки» 00:00 00:00

- Да. 1600.

- В прошлом году же всего 10 тысяч тонн вы зерна собрали?

- Да, это мало. Урожаи были плохие. Погода подкачала. Дожди.

- А гречки там сколько?

- Полторы тысячи тонн. Было. Нынче, надеюсь, больше будет. Но конкретно сколько - не уточню пока. Я же крестьянин суеверный.

- А в Москву сколько из них отправлено?

- Меньше чем хотелось бы - пока. А во второй половине мы уже отправляли в Москву больше.

- Вторая партия?

- Ну, не партия, а период поставок

- А если нынче погода не подкачает, то вы гораздо больше соберете? И вот снова отправите в столицу.

- Да, хотим, конечно.У тебя-то у самого моя гречка ещё осталась?

- Нету уже! Я сейчас уточнял, гречка у всех кончается, которую вы подарили…

- У нас еще есть. (смеется)

- И в магазинах у нас уже не видно килограммовых пакетов - с гречкой и с портретом Юрия Лужкова в кепке.

- Ну, вот видишь...

- Что нужно для того, чтобы журналист Гамов снова привез хотя бы чуть-чуть гречки также и "голодающим" журналистам?

- Надо просто урожай рассредоточить, чтобы его хватило на работу цеха.

- Так...

- У нас еще цех по переработке гречки. Если сразу все отправишь в работу, - цех будет потом простаивать.

- Не надо, чтобы...

- Поэтому - должно быть еще и планирование, которое обеспечивает разумную загрузку в течение большого периода, и особенно когда уже у всех гречки нет.

- Ага! Скажите, если я к вам приеду, вы ж меня опять будете заставлять навоз убирать или я буду - «боевые листки» оформлять и вывешивать в честь Лужкова…

- Мы с тобой договоримся. Время у тебя остается же от навоза, тогда мы будем с тобой делать плакаты, доску почета и лозунги.

- Флаг трудовой славы поднимать в честь передового фермера Юрия Михайловича Лужкова!

- Ну, нет, зачем? Я человек скромный. Мы найдем. У нас много рабочих, которые хорошо работают. Это всё русские люди. Найдем.

- Вам – ударного завершения сева. Вы сказали, что через два дня закончите.

- Должны.

- Сколько осталось засеять?

- Где-то 130 на два дня. Если дождя не будет.

- Удачи. Отличной погоды для сева. До свидания.

- Давай-давай...