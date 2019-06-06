Металлы будущего

Добыча и обогащение полезных ископаемых имеют давнюю историю. Развитие экономики, рост численности населения и даже «зеленые технологии» приводят к росту потребления базовых материалов.

В результате сегодня горная промышленность сталкивается с рядом глобальных вызовов: например, с истощением запасов разрабатываемых месторождений, ростом издержек при геологоразведке и добыче. Чтобы справиться с ними и сохранить рентабельность, нужны инновации.

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА» – ДВИГАТЕЛЬ СПРОСА

По данным S&P Global Market Intelligence, в прошлом году горнодобывающие компании потратили почти $10 млрд на геологоразведку. Траты выросли на 20%. Как ни парадоксально, одним из двигателей отрасли стала «зеленая экономика». Компании увеличивают бюджеты на поиск новых месторождений, в том числе из-за растущего спроса на медь и другие металлы. Их используют, например, при производстве электромобилей (в аккумуляторных батареях) или ветряных электрогенераторов. Затраты на освоение месторождений тоже выросли. Во-первых, потому что они все чаще находятся в более труднодоступных районах. Во-вторых, потому что правительства государств ужесточают экологические требования. Чтобы сделать разработку экономически целесообразной в таких условиях, нужны наилучшие доступные технологии. Это позволяет вводить в оборот месторождения, которые раньше считались нерентабельными, и при этом обеспечивать экологическую и промышленную безопасность производств.

Одним из первопроходцев в России в этом плане стал Михеевский горно-обогатительный комбинат, который в 2014 году в Челябинской области построила Русская медная компания (РМК). Он стал первым на постсоветском пространстве комбинатом, на котором была внедрена экономически эффективная технология добычи и обогащения медных руд с низким содержанием меди (порядка 0,4%). При этом на Михеевском ГОКе применен комплекс мер по рациональному использованию природных ресурсов и защите окружающей среды. Например, на предприятии действует замкнутый цикл оборота воды, который исключает все виды сбросов в природные водные объекты, а также используются средства и оборудование для сокращения образования пыли в карьере и на обогатительной фабрике. Аналогичные решения РМК планирует реализовать на строящемся также в Челябинской области Томинском ГОКе и новом масштабном проекте освоения Малмыжского месторождения в Хабаровском крае. В совокупности оба проекта дадут цветной металлургии страны дополнительно около 200 тысяч тонн меди в концентрате.

Развитые страны мира планируют довести долю электромобилей на своей территории до 30% к 2030 году

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Эксперты компании Delloite, которые ежегодно выделяют 10 важнейших трендов в горнодобывающей отрасли, поставили внедрение цифровых технологий в производство на первое место по итогам 2018 года. Компании начинают осваивать автономные машины и дроны, запускают программы автоматизации. Комплекс мер позволяет совершенствовать процесс добычи.

К примеру, британская корпорация Rio Tinto хочет расширить парк автономных карьерных самосвалов. На руднике Пилбара в Западной Австралии трудится около сотни машин, которые уже доказали свою эффективность. Каждый автономный самосвал в среднем трудится на 700 часов в год больше, чем такой же, но управляемый человеком. А на его погрузку-выгрузку тратится на 15% меньше средств. При этом не было ни одной травмы при использовании техники. В итоге число роботизированных самосвалов к концу 2019 года должно увеличиться на 50%.

И это еще не все. В 2018 году Rio Tinto внедрила первую в мире автоматизированную ж/д систему для перемещения породы в порты отгрузки, а весь процесс управления производственными и логистическими процессами перевела в единый дистанционный операционный центр.

Российские компании – не исключение. РМК внедряет на Михеевском ГОКе средства удаленного доступа к системе производства. Нововведения упростят удаленный контроль над процессами на предприятии и повысят оперативность принятия решений. Сейчас на Михеевском ГОКе 36 локальных систем автоматизации. Их контролируют более трех тысяч датчиков, а оборудованием управляют около 1,2 тысячи исполнительных устройств. Сбор и анализ больших массивов данных позволит настраивать процессы так, чтобы добиться наибольшей эффективности производства.

– Автоматизация преследует несколько важных целей. Это сокращение риска сбоев на производстве из-за человеческого фактора, повышение безопасности и производительности труда, – говорит Юрий Жигулин, директор по автоматизации основных технологических процессов РМК.

Внедрение АСУТП нацелено на точное соблюдение технологии производства и уменьшение простоев оборудования, увеличение выпуска и повышение качества продукции. Автоматизация позволяет получить экономический эффект: производить больше при меньших издержках. По словам Юрия Жигулина, затраты на автоматизацию окупаются в среднем за пару лет, что подтверждает практика предприятий РМК. Еще одно позитивное следствие – улучшение условий труда персонала. Автоматика берет на себя основную работу, позволяя работнику контролировать ход технологического процесса дистанционно.

Литий, графит, кобальт, никель и медь уже называют металлами будущего, поскольку они используются в системах генерации и аккумулирования энергии

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – В ПРИОРИТЕТЕ

Один из главных компонентов устойчивого развития – активная социальная политика. Добывающие компании в местах присутствия стараются создавать больше рабочих мест для местного населения и совершенствовать инфраструктуру. К примеру, крупнейший производитель алмазов в мире – De Beers – является главным налогоплательщиком в Ботсване. В последние годы компания перевела в эту страну операции по сортировке алмазов и центр международных продаж. По данным Deloitte, это дало возможность создать в стране 8000 новых рабочих мест, 95% из которых заняли местные жители. Еще почти 13 тысяч человек оказались трудоустроены в смежных сферах.

Похожую практику применяют и российские горнодобытчики. Так, Михеевский ГОК придал импульс развитию Варненского и Карталинского районов Челябинской области, став одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Из 1490 сотрудников предприятия 1300 человек – жители ближайших поселений. Кроме того, предприятие обеспечило занятость в подрядных организациях, которые обслуживают комбинат. За время работы ГОКа объем отгруженных товаров и оказанных услуг крупных и средних предприятий Варненского района вырос почти в 14 раз к уровню 2013 года.

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Активные инвестиции горнодобывающих компаний основаны на прогнозе развития экономики в ближайшие годы. Спрос на «технологичные» и «специальные» металлы растет в связи с увеличением числа электромобилей. Литий, графит, кобальт, никель и медь уже называют металлами будущего, поскольку они используются в системах генерации и аккумулирования энергии.

По данным Международного энергетического агентства, развитые страны мира планируют довести долю электромобилей на своей территории до 30% к 2030 году. Это несколько десятков миллионов машин, при том что в их конструкции в среднем содержится в четыре раза больше меди, чем в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Это позволяет экспертам прогнозировать дефицит этого металла на рынке уже к 2020 году. Кобальт также является составной частью технологий производства аккумуляторных батарей. Спрос на него может возрасти более чем вдвое в ближайшие 10 лет. При этом 95% кобальта получают из никелевых и медных руд в качестве побочного продукта.

Таким образом, горная промышленность обладает большим потенциалом роста. А ее дальнейшее развитие влечет за собой мультипликативный эффект для всей экономики страны. Недаром все больше богатых ресурсами государств рассматривают горную промышленность в качестве рычага национального экономического развития, а не только в качестве источника сырья для своей промышленности.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019