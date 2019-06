Виктория Дворниченко: Иркутский онкологический диспансер работает над ранней диагностикой рака

Рак - очень коварная болезнь, которая периодически озадачивает специалистов новыми проявлениями и формами. А значит, нельзя стоять на месте и такой медицинской отрасли, как онкология. Это очень хорошо понимают в Иркутске, где расположен один из ведущих в стране ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».

- Дальнейшее развитие нашего диспансера подчинено двум основным и взаимосвязанным целям: это ранняя диагностика заболевания и снижение смертности, - поясняет главный врач медицинской организации и главный онколог Иркутской области, доктор медицинских наук, профессор Виктория Дворниченко.

- Ориентирами на этом пути для нас сегодня служат показатели, заданные региональной программой «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Согласно им, к 2024 году смертность от злокачественных новообразований не должна превышать 189 случаев на 100 тысяч населения, а долю онкологических заболеваний, выявленных на ранних, I и II стадиях, необходимо довести как минимум до 59%.

И коллектив диспансера уверенно идет к поставленным целям. Для того чтобы выявлять болезнь в зародыше, пока она еще поддается излечению, онкологическая служба Приангарья активно внедряет на территории всего региона скрининговые программы, ориентированные на самые распространенные формы рака. Ведется большая и плодотворная работа с общей лечебной сетью, имеющая своей главной задачей повышение эффективности диспансеризации и профосмотров населения. Специалисты диспансера курируют деятельность амбулаторных центров профилактики онкозаболеваний, где местные жители, попадающие в группы риска, могут пройти все необходимые исследования. Работающая на базе онкодиспансера кафедра онкологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования уделяет огромное внимание подготовке кадров для больниц и поликлиник области.

Однако вовремя выявлять чуму XX и XXI века - это лишь полдела, ее необходимо еще грамотно и квалифицированно лечить. Этому посвящены усилия всего коллектива диспансера. Каждый из 27 хирургических столов используется с максимальной загрузкой: ежегодно проводится более 20 тысяч оперативных вмешательств, включая самые сложные, такие как, например, нейрохирургические операции на головном мозге и позвоночнике эндопротезирование суставов, реконструктивная пластика.

Кроме того, иркутские онкологи одни из немногих в стране овладели технологией пересадки стволовых клеток. Еще в 2016 году в стенах диспансера была проведена первая аутотрансплантация костного мозга, при которой биологический материал забирается у самого пациента. А в начале 2019-го впервые осуществили и гораздо более сложную пересадку донорских стволовых клеток. Таким образом, ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» стал 13-м центром в России и единственным от Новосибирска до Владивостока, выполняющим аллогенную трансплантацию костного мозга.

В ближайшем будущем в иркутском онкодиспансере начнут осуществлять и трансплантацию печени. Центр ядерной медицины, к созданию которого приступили прошлым летом, откроет перед иркутскими пациентами широчайшие возможности лучевой, протонной и радионуклидной терапии. Также им станет доступна ювелирная точность диагностики, осуществляемой при помощи позитронно-эмиссионной томографии: новый радиологический корпус онкодиспансера будет включать в себя и ПЭТ-центр.

- Значение этого большого проекта для Иркутской области, для пациентов региона и всей страны сложно переоценить. Тысячи людей нуждаются в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи с применением радиологических методов. Этот проект приведет иркутских медиков, онкологов на совершенно новый квалификационный уровень, - отметил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, специально прилетавший в Иркутск, чтобы присутствовать при начале этой «стройки века».

Staying ahead of disease

Irkutsk Oncology Center is actively working on early diagnosis of cancer and reduction of cancer mortality

By Igor Aleksich

Cancer is a very insidious disease, which periodically puzzles specialists with new manifestations and forms. That being said, we cannot stand still in such a medical field as oncology. This is very well understood in Irkutsk, where Regional Oncology Center is located, one of the leading Budgetary Public Health Facility.

- Further development of our Centre is subordinated to two main and interrelated goals: early diagnosis of the disease and reduction of mortality, - explains the chief doctor of the medical organization and the chief oncologist of Irkutsk Oblast, Doctor of Medicine, Professor Victoria Dvornichenko.

- The indicators set by the regional program «Fighting Cancer Diseases» of the national project «Healthcare» serve as guidelines on this way for us today. According to these indicators, by 2024 the mortality rate from malignant neoplasms should not exceed 189 cases per 100 thousand of the population, and the share of oncological diseases detected at early, I and II stages should be brought to at least 59%.

And the staff of the Center confidently goes to the set goals. In order to identify the disease in its infancy while it is still curable, the Angara Cancer Service is actively introducing screening programs for the most common forms of cancer throughout the region. There is a large and effective work with the general medical network, which has the main task of increasing the efficiency of preventive medical examination and professional examinations of the population. Specialists of the Center supervise the activity of outpatient sites for cancer prevention, where local residents who fall into risk groups can undergo all the necessary research. The Oncology Department of the Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education, based on the Oncology Centre, pays great attention to the training of personnel for hospitals and polyclinics in the region.

However, the detection of the plague of the XX and XXI centuries is only half the battle; it also must be competently and professionally treated. The efforts of the Center’s staff are devoted to this. Each of the 27 surgical tables is used with a maximum load: every year more than 20 thousand surgical treatments are carried out, including the most complex, such as neurosurgical surgeries on the brain and spine joint replacement, reconstructive plastic surgery.

In addition, Irkutsk oncologists are one of the few in the country who have become proficient in stem cell transplantation technology. As early as 2016, the first bone marrow autotransplant was carried out in the Center, in which the biological material is taken away from the patient. And in early 2019, for the first time, a much more complex transplant of donor stem cells was implemented. Thus, the Regional Oncological Center became the 13th center in Russia and the only one from Novosibirsk to Vladivostok carrying out allogeneic bone marrow transplantation.

In the near future, liver transplantation will also be started in the Irkutsk oncological Centre. The Nuclear Medicine Center, which was launched last summer, will provide Irkutsk patients with the widest range of radiation, proton and radionuclide therapy. Patients will also have the possibility to get pinpoint precision of diagnostic by positron emission tomography: the new radiology building of the oncology clinic will include positron emission tomography center.

- It is difficult to overestimate the importance of this large project for Irkutsk oblast, for the patients of the region and the whole country. Thousands of people need specialized high-tech medical care using radiological methods. This project will bring Irkutsk physicians and oncologists to a completely new qualification level,- said Oleg Salagai, Deputy Minister of Healthcare of Russia, who came to Irkutsk to attend the beginning of the construction project of the century.