Кокойты - незваный претендент в Южной Осетии

Предвыборная кампания в Южной Осетии подходит к концу. Кандидаты в депутаты встречаются с избирателями, проводят агитацию, встречаются с оппонентами на теледебатах в студии государственного телеканала «ИР». В целом предвыборная ситуация в республике проходит спокойно, без резких столкновений оппонентов, и нарушения выборного законодательства. Соблюдается очередность выхода агитационных материалов. Югоосетинский избиратель, привыкший к непредсказуемым поворотам во время выборов в республике, даже слегка разочаровался чрезмерной корректностью предвыборной кампании, как на политическом горизонте появилась фигура экс-президента республики Эдуарда Кокойты. Десять лет назад Кокойты практически был изгнан из республики, после неудачной попытки узаконить возможность своего третьего срока. Тем не менее, его редкие наезды в республику сопровождаются широкой улыбкой, как бы намекая обществу, что гордость не его конек, он забыл про свое изгнание и вновь хотел бы здесь стать «своим». Нечастые визиты Кокойты на родину, всегда совпадают с проведением выборов в республике. И здесь он идет во все тяжкие, чтобы хоть как то напомнить о себе, реанимировать себя. В ход идут абсолютно все методы, начиная от прямых обвинений властей Южной Осетии и официальных лиц России до обещаний личной защиты народа республики от всевозможных опасностей. На защиту народа и республики у Кокойты было десять долгих лет, пущенные на обеспечение безбедного существования своих приближенных, однофамильцев и родни. Нельзя отрицать, что у Кокойты нет в Южной Осетии сторонников. Немного, но они есть. Он любил широкие жесты, дарить квартиры семьям своей охраны. И они сохраняют ему преданность. Оплачивал дорогостоящее лечение за границей, делал щедрые подарки. И как оказалось не безвозмездно. Спустя годы, всех, кому он, так или иначе помог, Кокойты использует сегодня ради личных нездоровых амбиций. Эти люди вынуждены были выплачивать ему долг, собираясь для массовки на его антигосударственные митинги. А после громких шоу, Кокойты уезжал восвояси в Москву, а участники митингов становились предметом насмешек в обществе. Побыть еще раз шутами в эту предвыборную кампанию никто уже не захотел. Приезд Кокойты в республику больше не ознаменован громкими шествиями по улицам и рассветами у здания правительства. Более того, экс-президент наткнулся на откровенное равнодушие со стороны общества. А лидеры политических партий резко высказались против попыток Кокойты навязывать избирателям фаворитов на парламентских выборах.

Опытный политик Станислав Кочиев, который знаком с интригами Кокойты не понаслышке одним из первых отреагировал на антиправительственные заявления Кокойты. Именно Станислав Кочиев был спикером парламента в то время, как попытка Кокойты внести поправки в конституцию и обеспечить себе третий президентский срок провалилась. И хотя экс-президент сейчас громко предлагал избирателям поддержать Компартию на выборах, консервативные коммунисты пренебрегли этой поддержкой.

«Эдуард Джабеевич, не нарушая Конституции, поддержал Народную партию. Это его личное дело, тем более что, он безапелляционно поддержал ту партию, о которой заявил. И в нашей новейшей истории это происходит не впервые. Что касается Компартии, то у нас своя позиция, своя идеология и своя независимая политика. Идем своим путем и ни с кем не вели переговоры о союзах. Более того, такие высказывания являются оскорбительными в адрес нашей партии. Еще раз повторяюсь - ни с кем мы не собираемся заключать блоки. Так что мы ни от кого не зависим – ни от власти, ни от оппозиции", - сказал Кочиев в своем заявлении.

Экс-президент Леонид Тибилов, которому в бытность его президентства в наследство от предшественника достались разрушенные улицы, пустая казна, разбитые коммуникации и заброшенная программа восстановления жилья напомнил Кокойты, что помимо этих косяков, Тибилову еще пришлось работать над доверием между большими массами людей, которые были расколоты на фоне снежной революции в 2011 году.

Леонид Тибилов на праздновании Дня независимости Южной Осетии, 2012 год.Фото: Александр КОЦ

"Разруха, город под многослойным покрытием из грязи и пыли. Республику стали называть "бездонной бочкой" и "черной дырой". Республику я принял с дефицитом госбюджета в 600 млн. рублей. Хочу напомнить, что в 2014 году, после ряда проверок в финансовой системе Республики российскими официальными лицами было заявлено, что больше не приходится говорить о нецелевом использовании направляемых Россией денежных средств", - прокомментировал заявления Кокойты бывший президент Леонид Тибилов.

Реакция Тибилова понятна. На его долю выпала необходимость разрешать социальные проблемы и общественный кризис, которому способствовал авторитарный режим власти Кокойты.

"Пять лет моего правления были ознаменованы спокойствием и стабильностью. В 2011 году кризис стал следствием необдуманной политики Кокойты. И вот снова, накануне очередных выборов, он соизволил объявиться и вносит смуту в жизнь общества своими действиями, намеренно раскалывая его на части. А это опасно тем, что может привести к нежелательным, негативным последствиям, что чревато для развития государства, о судьбе которого он якобы так печется», - добавил Тибилов.

На завершающем заседании парламента спикер Петр Гассиев назвал заявления Кокойты «гениальными».

«Гениальным я его назвал потому, что только гений может полтора часа диалога не сказать ни слова правды. Человек, который приезжает за три дня до выборов и уезжает сразу же после их проведения, не может называться участником политической жизни Республики. Кокойты в своих выступлениях апеллирует к народу, защитникам Отечества. В 2011 году этот народ он поставил на порог гражданской войны, и этот народ его выгнал", - сказал на сессии парламента Гассиев.

При этом спикер парламента намекнул фракции Народной партии о ведении ими «двойной игры».

«Еще совсем недавно ваша партия позиционировала себя как исключительно самодостаточную и самостоятельную партию, по всей видимости, эти заявления не соответствовали действительности, раз уж сейчас флагман всей вашей предвыборной кампании заключается в том, что Эдуард Кокойты приехал и проводит здесь всяческие предвыборные встречи», - подчеркнул он.

Интересно, что накануне вечером на официальной странице Народной партии в социальной сети Facebook появилось заявление партии, в котором говорится, что "Народная партия благодарна Кокойты за поддержку, но, будущие решения в парламенте будут приниматься не с учетом мнения Кокойты, а с учетом воли народа".

Сам Кокойты в очередном видео обращении признал, что его появление в Народной партии вызвало разногласия среди однопартийцев, но, по мнению Кокойты "это не повод для раскола в партии" и постарался свалить все издержки в партии на процветающую партийную демократию. Чем бы ни были вызван раскол, сам факт того, что Народная партия запуталась в собственных заявлениях, а в последние дни выдает прямо противоположные заявления один за другим, говорит о нездоровой ситуации внутри политического объединения. Именно такого напряжения нельзя было допускать в преддверии выборов. Во избежание раскола политических сил и разрозненности в обществе, лидеры партий призвали Кокойты не вмешиваться в предвыборную кампанию.

Политическая партия «Единство» выступила с заявлением в адрес экс-президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты, требуя не мешать ходу предвыборной кампании в Республике.

«В ходе предвыборной кампании звучат призывы экс-президента Эдуарда Кокойты не голосовать за партию «Единство», предъявляются несуразные обвинения в адрес его же бывших однопартийцев, которых, по словам Кокойты, он «привел к власти. Мы категорически не согласны с высказываниями Кокойты, которые наносят серьезный ущерб взаимоотношениям между Россией и Южной Осетией и дестабилизируют внутриполитическую ситуацию. Он вмешивается в выборную кампанию, безосновательно оценивая деятельность той или иной политической партии», - говорится в заявлении политсовета партии.

В ходе теледебатов лидер партии «Единство Народа» также высказался за спокойное завершение предвыборной кампании, без искусственного нагнетания обстановки.

Спокойствие ситуации ознаменовывается и тем, что пока Кокойты старается насчитать десять слушателей на встречах с избирателями, глава республики болеет за успех футбольной команды Южной Осетии в Арцахе. Никто не проводит обысков, арестов. Нет уличных побоев с участием длиннорукой госохраны. Излюбленные методы расправы Кокойты остались в прошлом, как и он сам. Сегодня время выдержки и дисциплины.

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