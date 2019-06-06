А свадьба-свадьба пела и рожала

«Свадьбы и разводы» - тема вечная, что уж тут. Мало кто планирует сегодня жить долго и счастливо и умереть в один день. Сюжет нового сериала на Первом: в помпезном офисе рядом с агентством по устройству свадеб появляется юридическая контора, которой руководит красавчик Марк, с первой же секунды отпугнувший клиентов, мечтающих о быстрой женитьбе. Ну, встретились в лифте, поговорили, как будут составлять брачный контракт и делить серебряные ложечки. В итоге невеста осталась и при ложечках, и с осадочком, и без жениха. А Женя, руководительница агентства по свадьбам, лишилась клиентов на 500 тысяч за бракосочетание.

Женя – как бы романтичная и верит в счастье. Марк как бы циничный. Он делает задумчивое лицо и бросает в пространство многозначительные фразы:

- Женские слезы – это стена, за которой может скрываться все, что угодно.

Еще про него говорит его партнерша по бизнесу: «Марк – максималист и романтик, ради идеи готов поставить на карту все».

Чувствуете этот пафос из женских романов? В них каждый персонаж – психолог еще тот. Уступает лишь автору диалогов. Ни слова в простоте, прямо-таки начинаешь скучать по мордобитию в криминальных сериалах. Ну, в тех, где все с уже другим пафосом в тельняшках стоят мужики вокруг стола и говорят: «Выпьем за пацанов». И скупые слезы льются по обветренным щекам. А тут какой-то ассистент подходит к хозяйке агентства Жене и со знанием дела говорит:

- Не стоит показывать мужчине, как сильно ты по нему скучаешь. Иначе он подумает, что ты его собственность и никогда не сделает тебе предложение.

- Ты слишком долго проработал в женском коллективе, - парирует томная хозяйка, влюбленная в какого-то журналиста, который слишком долго торчит в командировках (и, конечно, он ей изменяет, пока она «планирует свое счастье»).

Хозяйка как бы может найти подход к сердцам и кошелькам брачующихся. Подход примитивен: утопим всех в патоке, а сверху поставим арку с цветочками и повесим разноцветные шарики. Еще расставим черные стулья офисные по лужайке вокруг стола, на фоне шатра и жалкой горки тарталеток. И вдалеке – нечто, похожее на замок. И лимузин. В лимузине рожает богатая невеста, которая на слова, что беременность ей идет, отвечает:

- Мне идут костюмы за 800 баксов и устрицы, а сейчас я даже не могу выпить на нашей свадьбе.

И череда таких персонажей маячит перед глазами, то женящихся, то разводящихся по шаблонам американского кино с Дженнифер Лопес, Сандрой Баллок и иже с ними, что хочется как-то прильнуть к американскому первоисточнику. Не удалось импортзамещение, увы. Да, там тоже сладенько. Но когда у кого-то безупречная свадьба за океаном, верится как-то больше. Это выглядит, как видение из далекого-далека, где эти арки с цветочками выглядят естественно, где подружки невесты в одинаковых нарядах – традиция, а не блажь, и где все, тем не менее, хотят убежать куда-нибудь на берег океана от своих родных и красиво пожениться под ветром. У нас же свадьбы по-голливудски выглядят, как сумки из перехода, имитирующие изделия высоких брендов: вроде, и рисунок правильный, а швы подкачали. И веришь лишь в то, что общим у новобрачных «будет только пульт от телевизора». Так сказал адвокат Марк из сериала. Тоже напыщенно, но, хотя бы, ближе к реальности.