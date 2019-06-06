Банкиры, врачи и учителя: Опубликован список тех, кого первыми заменят роботы

В скором будущем каждое второе рабочее место будет автоматизировано. А человек, работавший на этом месте, - уволен. Такие данные презентовал в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф.

- Не берусь отвечать за достоверность этих данных. По оценкам McKinsey Global Institute, всего в мире 3,4 миллиарда рабочих мест. Почти половина из них могут быть автоматизированы и сокращены. И не когда-либо, а до 2030 года, - пояснил Греф на пленарной сессии «Трансформация в быстро меняющемся мире».

Судя по презентации, самые большие сокращения могут произойти в трех сферах: финансовом секторе, здравоохранении и образовании. То есть экономика будущего может обойтись без большого количества банкиров и страховых агентов, а также врачей и учителей. Причины понятны - телемедицина, онлайн-обучение и мобильный банкинг. Масштабное внедрение этих технологий позволит увеличить охват аудитории и сократить численность работников.

Кстати, потенциал для сокращений в России один из самых больших. Если верить расчетам McKinsey и презентации Сбербанка, под сокращения в нашей стране могут якобы попасть 45 млн. человек (это почти 60% трудоспособного населения). Правда, эти цифры у российских экспертов вызывают сомнения.

- Я с этим не согласен. Одни места сократятся, но их заменят другие, - считает Игорь Корытько, замглавы ТМК по управлению эффективностью. - В первую очередь будут автоматизироваться рутинные процессы. Но потребуются люди, которые будут ими управлять.

Кстати, катастрофические прогнозы, предвещающие массовые увольнения, появляются постоянно. Но большинство из них не сбываются. Наоборот, развитые страны мира (США и Европа) борются за мигрантов, чтобы не допускать дефицита на рынке труда. В России безработица находится на самом низком уровне - 4%. Кадры требуются во все сферы экономики, в том числе в те же банки, школы и больницы. Поэтому прогноз о том, что больше половины россиян вскоре останутся без работы выглядит полной фантастикой.

В каких сферах будут самые большие сокращения

Отрасль (Число потенциальных уволенных в мире (млн человек)

Финансовый сектор (200)

Здравоохранение (160)

Образование (130)

Гостиницы, кафе, рестораны (40)

Транспорт (30)

Госуправление (25)

Строительство (20)

Торговля (15)

Обрабатывающий сектор (12)

Сельское хозяйство (10)

*По данным McKinsey Global Institute (из презентации Г. Грефа на ПМЭФ-2019).