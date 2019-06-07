Здание школы, пострадавшее от взрыва в Дзержинске, поможет восстановить фонд «Вольное Дело»

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» окажет материальную помощь средней школе №1 города Дзержинска Нижегородской области, пострадавшей от взрыва на заводе «Кристалл».

1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов. Пострадало 116 человек, из них 17 находятся в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

Многие из пострадавших – жители близлежащих к заводу домов получили осколочные ранения из-за окон, вылетевших от ударной волны.

От взрыва в тротиловом цехе ГосНИИ «Кристалл» получило серьёзные повреждения и здание школы №1 в Дзержинске. Под действием ударной волны в школе выбило окна, и ей необходим срочный ремонт. 57 окон подлежат полной замене — стекла в них разбиты, а рамы деформированы.

Под действием ударной волны в школе выбило окна, и ей необходим срочный ремонт. Фото: БФ «Вольное дело»

4 июня представители фонда «Вольное Дело» связались с директором школы Ниной Михайловной Звездиной и предложили помощь в восстановлении школы. Фонд полностью оплатит замену и установку 57 окон. Ремонтные работы проведут до конца июня, их стоимость составит 1,1 млн рублей.

Фонд «Вольное Дело» также подарит дзержинской школе два робототехнических конструктора LEGO, на базе которых можно создавать программируемых роботов. С помощью этих конструкторов дети могут начать освоение цифровых технологий, принять участие в программе «Робототехника» фонда «Вольное Дело» и продемонстрировать свои достижения как на робототехнических соревнованиях, которые фонд проводит в Нижнем Новгороде совместно с «Группой ГАЗ», так и на Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест» (в 2018-2019 гг. – PROFEST), где каждый год собираются самые талантливые юные инженеры со всей страны.

«В бюджете нашей школы не было средств на восстановительные работы. Мы совершенно не представляли, как решать проблему, и очень признательны фонду «Вольное Дело» за то, что он помог нам справиться с этой бедой. И, конечно, нам, как педагогам, интересно участвовать в программе «Робототехника». Это открывает новые возможности для ранней профориентации наших учеников, а мы очень заботимся об их будущем», — сказала директор МБОУ «Средняя школа №1» в Дзержинске Нина Михайловна Звездина.

57 окон подлежат полной замене — стекла в них разбиты, а рамы деформированы. Фото: БФ «Вольное дело»

СПРАВКА КП

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан в 2008 году промышленником Олегом Дерипаской. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтёрства.

Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России.

При поддержке фонда реализовано 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, 1 200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.