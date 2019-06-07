Норильск избавляется от грязного наследия

На днях жители заполярного города вздохнули с облегчением: Надеждинский и Медный металлургические заводы на час остановили работу. Так Норильск присоединился к всероссийской акции «Ноль негативного воздействия на окружающую среду».

Впрочем, дышать в городе стало легче еще три года назад, когда был закрыт Никелевый завод. Построенный в 1942 году, он не подлежал модернизации, и его закрытие стало единственным разумным решением.

На протяжении десятилетий он энергично коптил небо, выбрасывая 380 тысяч тонн диоксида серы в год. Именно на его долю приходилась четверть всех выбросов «газа» в городскую атмосферу.

Производство никеля перенесли на модернизированные мощности Надеждинского металлургического завода, которые снабжены современными системами очистки. Многие годы Надеждинский завод ассоциировался у норильчан с красным цветом. Красный, как известно - символ советских времен, когда думали не об экологии, а о рекордных перевыполнениях плана. Соответственно, и строили предприятия с таким подходом.

С тех времен у Надеждинского завода осталось больное место - пульпопровод, по которому транспортируется смесь воды с рудными отходами. Он бесконечно прорывался, и тонны пульпы попадали в речку Далдыкан, из-за чего вода в ней приобретала кровавый оттенок.

Вместо злосчастного пульпопровода «Норникель» построил новый, и сейчас идет очистка территории вокруг Надеждинского завода. За последние два года на замену пульпопровода и уборку территории «Норникель» потратил больше 2 млрд. рублей. Он планирует построить и противофильтрационные ограждения, которые должны предотвратить утечку и загрязнение территории в будущем. Правда, Далдыкан ещё несколько лет будет напоминать о советском наследии розовым оттенком своих вод: почва в его пойме сильно пропитана отходами.

И все же основное, что беспокоит жителей Норильска - это серные выбросы. Например, если выйти из плавильного цеха завода на открытый воздух, то можно почувствовать в легких чувствуется слабое покалывание, которое провоцирует кашель. Проходит это в течение нескольких секунд - концентрация диоксида серы в городском воздухе во много раз ниже. Здоровью тоже ничто не угрожает: например, виноделы добавляют диоксид серы в вино в качестве антиокислителя. И все же дышать несвойственным человеку «коктейлем» - малоприятное занятие.

Ситуация должна измениться в обозримом будущем: «Норникель» запустил масштабный «серный проект». Компания построит установки по утилизации серы на Надеждинском заводе и реконструирует мощности по утилизации серы на Медном заводе. В результате будет получаться товарный продукт - элементарная сера.

Ежегодно «Норникель» направляет на экологические проекты около 30 млрд. рублей, а в «серный проект» он вложит минимум 2,5 млрд. долларов. Тем временем Норильск уже три года как покинул верхнюю строчку рейтинга самых грязных городов России. Норильчане надеются, что навсегда.