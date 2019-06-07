2019-06-07T21:39:53+03:00
Экономика

Молодежный форум «Инженеры будущего» в 2020 году пройдет в Пензе

На ПМЭФ-2019 Союз машиностроителей России заключил соглашение о его проведении с правительством Пензенской области
Ксения БОГДАНОВА
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Соглашение об этом заключили во время Петербургского международного экономического форумаСоглашение об этом заключили во время Петербургского международного экономического форумаФото: ТАСС
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Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» в 2020 году пройдет в Пензе. Соответствующее соглашение во время Петербургского международного экономического форума 7 июня заключили Союз машиностроителей России, правительство Пензенской области, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» и Федеральное агентство по делам молодежи. Свои подписи под документом поставили председатель Союза машиностроителей России, гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев и глава Росмолодежи Александр Бугаев. Пенза ждет к себе молодых специалистов в июле следующего года.

Александр Бугаев, Владимир Гутенев, Сергей Чемезов и Иван Белозерцев на ПМЭФ-2019 Фото: пресс-служба Союза машиностроителей России

Александр Бугаев, Владимир Гутенев, Сергей Чемезов и Иван Белозерцев на ПМЭФ-2019 Фото: пресс-служба Союза машиностроителей России

Форум «Инженеры будущего» проходит в России восьмой год подряд — в этом году местом его проведения стал Оренбург. Главная цель мероприятия — дать возможность молодым специалистам инженерных специальностей реализовать проекты и программы, направленные на развитие машиностроения и смежных отраслей промышленности. Форум собирает на одной площадке молодых людей из России и из-за рубежа: его участники обмениваются знаниями и опытом, налаживают контакты и находят новые возможности для профессионального роста. Организатором форума «Инженеры будущего» является Союзом машиностроителей России, по поручению Владимира Путина он включен в перечень направлений деятельности Федерального агентства по делам молодежи.

Союз машиностроителей России, правительство Пензенской области, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» и Федеральное агентство по делам молодежи подписали соглашение на ПМЭФ-2019. Фото: пресс-служба Союза машиностроителей России

Союз машиностроителей России, правительство Пензенской области, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» и Федеральное агентство по делам молодежи подписали соглашение на ПМЭФ-2019. Фото: пресс-служба Союза машиностроителей России

Форум традиционно предлагает своим участникам не только насыщенную образовательную и деловую программу, но и предоставляет возможности для отдыха — экскурсии, концерты, развлекательные мероприятия. Спикерам форума ежегодно становятся представители высшего руководства Союза Машиностроителей России, а также топ-менеджеры крупнейших российских промышленных компаний: государственной корпорации «Ростех», Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, холдингов «Вертолеты России», «Росэлектроника», «Технодинамика», Объединенной судостроительной корпорации. Участие в форуме принимают ученые и преподаватели ведущих вузов России, представители органов государственной власти, известные бизнесмены.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средний возраст участников — 20-35 лет

За восемь лет работы Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» его участниками стали более 14 тысяч молодых специалистов, студентов, ученых, аспирантов из 60 регионов России. На форум приезжали молодые инженеры из 400 промышленных компаний и 85 вузов. Средний возраст участников — 20-35 лет. В этом году форум «Инженеры будущего» проходит с 2 по 13 июня в Оренбургской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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