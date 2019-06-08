Сироты и "лишние" звери из зоопарков: В Калуге выхаживают диких животных с драматичной судьбой

Наш путь в Калугу – в центр, где спасают диких животных, был трудный: машина заглохла под Обнинском, на самом солнцепеке. Делать нечего – позвонили нашим добрым хозяевам, руководителям центра «Феникс». Спасать зверей и птиц, которые попали в беду – их хобби (масштабом в жизнь). Спасли и нас. Помощь пришла незамедлительно: уже через пару часов мы сидели в маленькой трехкомнатной квартире. А вокруг бродили две собаки и… лось. Вероника Матюшина и Сергей Клочек – супруги. Она зооинженер, учитель биологии, он – театральный режиссер. Они встают в пять утра, в одиннадцать вечера рушатся спать, как подкошенные, и не ездят в отпуск. Зато иногда берут кредиты – не на себя, конечно. А на своих подопечных.

- Начиналось все двадцать лет назад. Я работала в школе-интернате, - рассказывает Матюшина. - У нас был живой уголок, дети стали таскать животных. «Выбили» у директора чердак – здоровенный, 400 квадратных метров, два с половиной метра высота потолков. Бетонный пол. Мы с детьми слазили на все помойки, из кабинетов принесли старый линолеум, постелили. Один папа принес стройматериалы, кто-то подарил сетку, мы с детьми сделали вольеры. Животные у нас все были – какие отказники, какие – инвалиды. Мы их выхаживали.

Со временем «уголок» разросся, переехал на свежий воздух и стал целым комплексом из вольеров для трех десятков пернато-монатых друзей человека.

ЯСЛИ ДЛЯ ЗВЕРЯТ

Когда в «Феникс» попадают хвостатые «груднички», их селят в квартире. Бельчата, ежата, волчата... Малышам нужна кормежка по часам и – мама, то есть, Вероника.

Вот теперь здесь – двухнедельный лосик. Лопоухий, долговязый, морда в мягких завитках.

В мае его нашли у дороги добрые люди. Взрослая лосиха переходила шоссе с двумя своими ребятами. Один поспел за мамой, а второй отбился – метнулся в кювет, испугавшись фуры. Сидел и трясся от страха. Малышку передали егерям.

Лось Майя любит поспать на маминой кровати, как все дети. Фото с сайта https://zoocenter-fenix.ru.

Так у Вероники и Сергея появилась Майка (потому что в мае родилась).

Журналисты написали: «У калужанки в квартире живет лось» - и тут же раздались вопли диванных зоозащитников: лося надо срочно выпускать! На волю! В питомник!

«А как ее выпустить? - говорит Сергей. - Ее кормить надо по шесть раз в сутки – козьим молоком из бутылочки. А на улицу выводить - стресс жуткий. Она кричит от страха».

Когда мама Вероника уходит на работу, лосенок плачет. Но сейчас у малютки настроение отличное: тычется в мою руку и пытается ее жевать теплыми губами.

Лосенка нянчит двухгодовалый пес Хантер дворянской породы: вылизывает ей мордочку, уши. Майя отвечает взаимностью.

Полы в квартире застелили одеялами, чтобы лосенок не поскользнулсяФото: Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/713710" frameborder="0"></iframe> Пёс Хантер нянчит лосёнка.

- Невероятная собака, - говорит Сергей. - Он перед этим и лисенка воспитывал, играл с ним, всех наших приемышей принимает как родных!

Пес Хантер и лосенок - неразлучные друзьяФото: Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

МАША-МЕДВЕДЬ

И вот, наконец, мы на вечернем кормлении зверей.

У медведицы Маши - настоящий вагончик. Мечта гастарбайтера.

В Калугу она прибыла с Камчатки, где медвежий вопрос стоит очень остро. «Символы России» вылезают к людям, безобразничают в посёлках: могут подрать скот, растерзать собаку. Вероятно, из-за этого убили Машину маму - задавила пса.

Маша с братом побродили по тайге, да и вышли из лесу. Сели на краю деревни и давай орать с голоду: на миру и смерть красна.

Их прогоняли. Может, травили собаками... Потом сжалились, стали рыбой подкармливать. Машиного брата забрали охотники, видимо, на притравку. А Машу спасли волонтеры. Восьмимесячный медвежонок весил 25 килограммов - втрое меньше нормы. Привезли в собачий приют и стали искать ей нормальный дом.

Смотри, какие у нас зубы выросли!Фото: Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Трудность была в том, что Маша - «невыпускная», не сможет жить в дикой природе: мать-медведица не успела дать ей образование.

Подумав, Вероника решила принять Марусю. Камчадалы собрали денег на билет в Москву.

...Она, конечно, немножко Маша. Хитрые глазки-бусинки, любит поиграть, пококетничать. Только собак не любит: кидается игрушками, кастрюльками. Однако все-таки она – медведь. Это вам не мимими, не «пушистый зверек». Её нельзя погладить, приласкать, если руки дороги. В ее взгляде подкоркой чуешь всю дикую силу матери-природы.

Маша великолепна. Но как мала решетчатая берлога, в которой приходится коротать свою юность царице зверей!

- Ей бы погулять, - говорю.

- Вольер у нас есть, но нужна бетонная опалубка и крепёж ограды к столбам. Мы должны обеспечить полную безопасность для Маши и для окружающих. Нам не нужно, чтобы медведица по Калуге гуляла.

За доделку вольера строители выкатили счёт: миллион рублей. «У нас пока таких денег нет», - говорит Вероника.

«ДОБРЫЕ» ЛЮДИ И «ЛИШНИЕ» ЗВЕРИ

В «Фениксе» принимают разных постояльцев - и «лишних» из зоопарков, и цирковых пенсионеров. Но как много историй людской жестокости!

- Однажды в номере гостиницы бросили енотовидную собаку и енота, - рассказывает Матюшина. - Их кормили печеньем, поэтому животные были в последней стадии ожирения. Когда администрация отперла дверь, в комнате была вонь, грязь, и эти двое бегали... Позвонили хозяину, он: мне не нужно. Енотовидную собаку уже «удочерил» зоопарк. А енот поедет попозже, он пока слишком жирный, не выдержит дороги. Надо его ещё немножко подержать на диете.

Мы никогда не узнаем, как енот потерял лапку...Фото: Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Степная волчица Степанида - Сенька - подставляет бок, чтобы её чесали, прижимает уши, улыбается. Она старожилка, 17 лет. Прибыла в «Феникс» двухлетней с притравочной станции. Трудно представить, но на этой милахе учили охотиться собак... Да еще и мучили: кидали в нее петарды, бутылки... Зоозащитники узнали о горькой судьбе Сеньки и забрали ее в московский зоопарк. Подлечили - и в «Феникс». - Оказался совершенно адекватный волк, только очень тревожный, - говорит Вероника. - Поначалу боялась всего - целофановых пакетов, веников, ключей. И, конечно, петард.

Волчица Феня. Фото с сайта https://zoocenter-fenix.ru

Руководители «Феникса» вспоминают лису Лизу:

- У нас была такая лиса, которую на притравку сдали люди, державшие ее дома с детьми, с котятами… Лиса была абсолютно ручная. Ей выдрали клыки и когти, чтобы не покусала собак. Так часто делают – и с лисами, и с волками, и с медведями. Спасли лисицу егеря: отдали в Пензенский зоопарк. И вот зоопарк нам прислал птиц, енотов и Лизу – в качестве бонуса. Она была в ужасном состоянии... Я ее возвращала в нормальную жизнь: взяла сначала домой, отогрела. Потом, когда Лиза уже пришла в себя, мы ее перевели в вольер. Она прекрасно прижилась. Научилась ловить мышей и крыс. Потом появился у нас лис – и свел ее. Убежали в лес.

У многих обитателей «Феникса» - драматические биографии: Сетон-Томпсон и Джек Лондон отдыхают. Совы-«отказники» - жертвы фанатов «Гарри Поттера», енотиха без лапки, цирковая актриса Феня с неправильно сросшимся переломом. Мы никогда не узнаем, сколько им пришлось пережить…

ВОЛКИ-УЛЫБАКИ

Самые обаятельные жители калужского ковчега - полярные волки Светояр и Ярославна. Отойти от них невозможно – улыбки во всю пасть и хвостами молотят так, что нельзя нормально сфоткать: вместо хвоста выходит облако.

У них судьба более-менее счастливая. Они просто сироты. В Ивановском центре реабилитации «Барс» погибла мама-волчица, и малышей передали «Фениксу». До восьми месяцев волчки провели в «яслях»: разносили квартиру, снимали обои уничтожали обивку на мебели.

- Мы им пели песни, - рассказывает Сергей, - любимые мелодии – «Желтая подводная лодка» «Битлз», «Трехгрошовая опера». Но и «Муркой» не брезгуют. Растили, как в волчьей стае. Строго соблюдаем иерархию. Они приняли всех собак, которые появились у нас потом, потому что в семье волков – у альфа-пары – могут появиться дети. И эти дети – их младшие братья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/713712" frameborder="0"></iframe> Волк Светояр поёт «Мурку».

Альфа-пара – это Сергей с Вероникой.

ПРИРОДА СМОТРИТ НА ТЕБЯ

Какой-нибудь демагог скажет: людей-то спасать приходится, тут не до лесных кабысдохов. Мол, дикий зверь-недоросль - бракованный материал. Эволюция уже обрекла его на гибель. Однако если такой медвежонок, волчонок, лисенок выйдет к вам из леса, тощий и плачущий, вы решитесь его прибить? Частенько так и бывает.

У дикого животного в руках человека, в принципе, три варианта судьбы: зоопарк, притравочная станция или пуля в косматый лоб. Это большой философский вопрос, что лучше для них. Жить в большом вольере, кушать гречу с мясом, яблоки и бананы? Или пристрелить их, чтобы «не мучились»? У Вероники на это есть ответ:

- Когда начинался наш «живой уголок» в школе-интернате, дети были разные. И трудные, и из многодетных семей, и сироты. Общение с животными было для них – то, что нужно. Да, некоторые стали биологами и ветврачами. Но это не главное. Важно – научиться быть человеком, понимающим природу и её законы. Защищать – это главное.

Хорошие слова в наше время, когда ученые наперебой пророчат Земле экологическую катастрофу. А тут ходишь среди вольеров и думаешь: «Ну как я теперь буду шубу надевать? Продать ее к лешему..» А потом щемит сердце: да, звери сытые и веселые, но какое хрупкое это благополучие… «Феникс» держится на героизме своих создателей и волонтеров. Их немного. Вот не будет Вероники с Сергеем – и все эти еноты, искалеченные птицы, веселые собаки, ласковые волки и умная Маша – их жизнь будет под вопросом. У кого хватит столько кротости и энтузиазма, чтобы дважды в день кормить три десятка лохматых и пернатых морд? Да еще играть с медведем, петь песенки с волками...

Но мы все вместе можем поддержать их рублем. Если у Маши и лосихи Майи будут просторные вольеры – уже большое дело.

НЕ НАВРЕДИ!

- Если вы видите детенышей диких животных в лесу, на природе, не спешите их спасать, - говорит Вероника. - Возможно, их мама где-то неподалеку. Вот сейчас, например, птенцы диких птиц учатся летать. Мы ведём разъяснительную работу с населением о том, что НЕ НАДО СПАСАТЬ СЛЁТКОВ! Слава богу, удаётся предотвратить непоправимое и вернуть всех обратно, иногда вместе с гнёздами.

P.S. Пока я писала эту заметку, в "Фениксе" произошло пополнение: шесть слепых ежат-сирот. И хромой заяц.

Для тех,кто хочет помогать питомцам Центра реабилитации "Феникс", карта «Сбербанка»: 4276 2200 1236 6624.