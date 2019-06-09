Галкин рассказал, как похудел к лету

- Подброс двадцатидвухкилограммовых детей в воду - лучшее упражнение для ВПП,-поделился со своими поклонниками в Инстаграме Максим Галкин, опубликовав видео, как играет вместе со своими двойняшками в бассейне своего подмосковного замка.

maxgalkinru Подброс двадцатидвухкилограммовых детей в воду - лучшее упражнение для ВПП

Как уже писала «КП», у детей артистов много увлечений: Лиза Галкина занимается плаванием и вместе со своим братом Гарри учит французский язык с педагогом из Сорбонны.

Судя по всему, общение с детьми помогает держать форму и Максиму Галкину. Хотя телеведущий не скрывает, что периодически соблюдает различные диеты.

maxgalkinru Доброй ночи!

Кстати, в одном из интервью «Комсомолке» Максим рассказывал, как ему удаётся держать себя в форме.

-Так как с детства у меня были проблемы с желудком, я все время сидел на каких-то диетах. Как сейчас помню, пятая диета в наших советских санаториях - все вареное, пареное. Что касается диеты, я и сейчас, чтобы поздоровее быть, испытываю силу воли на прочность. Но не по книгам, а по внутренним ощущениям, - признался Галкин. - Вот я чувствую, что сейчас организму хорошо, а что плохо. На мой взгляд, любые диеты, ограничивающие разные категории питания (белковые, безуглеводные, раздельное питание), все они от лукавого. То есть что-то лечит, что-то калечит. Я считаю, что самое главное для человека - придерживаться пищи, которой питались его предки на протяжении веков и которая естественна для данной широты и долготы. То есть не надо есть у нас так, как едят в Африке, в Океании. Есть морепродукты в Сибири или строганину на берегу Средиземного моря - это абсурд. Мне кажется, надо просто не переедать. Вот и все. Есть часто, но немного. Я против теории, что не надо есть на ночь. Мне кажется, это не сочетается ни с русскими традициями, ни с какими. Если я ложусь в час ночи, почему я должен после шести не есть? Почему мой бедный желудок должен семь часов взывать к разуму, чтобы в него что-то положили? Если человек ложится в девять, то он после шести может не есть. Но тогда вставай в 5 утра и ешь. Кстати, вчера я решил сесть на диету. Вместо обычных яиц съел 10 перепелиных. Это все равно, что 2 обычных. В них полезный холестерин в отличие от куриных яиц. Еще салат руккола с креветками и кусок баранины. За весь день.