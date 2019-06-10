Владимир Путин: Энергетика - одна из ключевых сфер российско-китайского взаимодействия

В рамках ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге прошел II Российско-китайский энергетический бизнес-форум, определивший основные направления стратегического партнерства между нашими странами. На встрече с участниками форума президент Владимир Путин и глава КНР

Си Цзиньпин подчеркнули: Россия и Китай заинтересованы в расширении поставок наших энергоносителей в Поднебесную.

- Энергетика является одной из ключевых, наиболее динамично развивающихся сфер в российско-китайском взаимодействии. Мы с господином Си Цзиньпином уделяем вопросам энергетического сотрудничества приоритетное внимание, оказываем поддержку совместным инициативам и проектам, - подчеркнул Владимир Путин.

На энергетический форум приехали представители более 100 крупных корпораций. Это сила, с которой нельзя не считаться: в сумме наши страны производят более 30% мировых ископаемых энергоресурсов и потребляют треть из них.

- Российско-китайское сотрудничество может стать существенной силой стабилизации энергетических рынков, - отметил Игорь Сечин. - Мы можем проводить совместную сбалансированную энергетическую политику в наших собственных интересах. Причем наибольшие возможности связаны с расширением сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Глава «Роснефти» рассказал об основных проектах, представляющих взаимовыгодный интерес для наших стран. Одно из направлений - развитие атомной энергетики. Для такой динамично растущей страны, как Китай, атомная энергия - альтернатива, способная решить непрерывно повышающийся спрос на энергию. Еще одно перспективное направление - освоение запасов арктической нефти.

Проект, в котором Китай особенно заинтересован, - это глобальный транспортный коридор из Азии в Европу, одним из участков которого является Северный морской путь. Его использование ускорит перевозки и удешевит их на 15%. Глава КНР Си Цзиньпин уже выразил готовность строить «Ледяной Шелковый путь» вместе с Россией.

Итогом двух форумов стало подписание 33 соглашений между российскими и китайскими компаниями. Следующий форум пройдет в будущем году в Пекине.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Китайцы поняли, что мы - надежный партнер»

Александр ИСАЕВ, секретарь по связям с общественностью Института Дальнего Востока РАН:

- Владимир Путин отметил, что Россия уже сегодня становится стратегическим энергетическим партнером КНР. И для такого заявления есть все основания. За последние пять-шесть лет «Роснефть» четырехкратно нарастила поставки нефти в КНР.

Длительное время китайцы осторожно относились к поставкам российских энергоносителей на свою территорию, особенно в начале нулевых, когда были развязаны первые газовые украинско-российские войны. Но сейчас они поняли, что Россия - надежный партнер, гарантирующий безопасность поставок энергоносителей.