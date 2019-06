На Марс полетит вертолет

В NASA сообщили, что их марсианский вертолет (NASA's Mars Helicopter) успешно прошел все испытания. И готов к путешествию на Марс.

Если у американцев всё получится, то Mars Helicopter станет первым в истории аппаратом, взлетевшим в атмосфере другой планеты, подъемную силу которому обеспечит не реактивная струя, а воздушный винт.

На Марс вертолет отправится в 2020 году вместе с новым марсоходом Mars 2020. Никакой научной аппаратуры на его борту не будет. Специалисты намерены лишь продемонстрировать, что в марсианской атмосфере можно летать. Что откроет дорогу для дальнейших исследований подобного рода.

Вертолет — это по сути электрический дрон. Весит 1,8 килограмма, оснащен двумя винтами и солнечными батареями.

Реальный дрон, который полетит на Марс.

Казалось бы, какие полеты на Марсе? Ведь местный «воздух» сильно разрежен — его плотность всего 1 процент от земной. Словно бы на высоте более 30 километров над нашей планетой. Земные вертолеты так высоко не забираются. Не могут. За что там , спрашивается, «держаться»? Ученые, которыми руководит Мими Унг (MiMi Aung, project manager for the Mars Helicopter at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California) решили проблему, создав невероятно прочные лопасти винтов из углепластика, которые способны вращаться со скоростью около 3 тысяч оборотов в минуту — гораздо быстрее, чему земных вертолетов. И марсианский аппарат взлетел. Пока — не на Марсе, но в условиях максимально приближенных к местным. Вертолет испытали в специальной камере - в цилиндре, в котором создали марсианское разрежение, сымитировали газовый состав и критические температуры. Аппарат «замораживали» до минус 130 градусов Цельсия.

По словам Мими, теперь вертолету одна дорога - непосредственно на Марс. На соседнюю планету отправится именно тот аппарат, который прошел испытания. Заменят только солнечные батареи. Прибытие ожидается в феврале 2021 года. Предполагается, что каждый полет будет длиться примерно полторы минуты.

У марсохода Mars 2020 шесть колес. Специалисты сделали его почти квадратным — 3 на 2,7 метра. В высоту — 2 метра. Марсоход доставят в кратер Джезеро, расположенный на равнине Исиды — это севернее марсианского экватора.