Семь советов для выбора лучшего мороженого

Прошлым летом Роскачество проверяло 34 сорта мороженого. И качественным оказалась лишь треть... Но можно ли без лаборатории определить, хорошее мороженое мы покупаем или нет? Роспотребнадзор дал свои рекомендации. А Роскачество их дополнило.

1. Натуральное дороже.

По ГОСТу (31457 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир») в натуральном мороженом должны быть только молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Молока должно быть более 40%.

Если в составе продукта будет значится, например, «пальмовое масло», то это продукт молокосодержащий и он должен стоить дешевле.

- Если в мороженом есть растительные масла, оно должно называться на этикетке «мороженое с заменителем молочного жира», - напоминают в Роспотребнадзоре. - Не допускается употребление понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» в маркировке мороженого, если там присутствуют заменители молочного жира.

2. Пломбир или молочное?

Выделяют следующие виды мороженого:

- молочное – не более 7,5% массовая доля молочного жира;

- сливочное – 8-11,5 м.д. молочного жира;

- пломбир – не менее 12% м. д. молочного жира;

- кисломолочное – не более 7,5 % м. д. молочного жира;

- с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12% м. д. молочного жира.

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА

- Полезнее для организма, да и гораздо вкуснее, - пломбир, - говорит диетолог-нутрициолог Марина Розенштейн. - Классический пломбир готовят с использованием сливочного масла – одного из самых ценных животных жиров, которые необходимы для построения тканей головного мозга, сетчатки глаза, надпочечников, да и всех без исключения клеточных мембран. Из насыщенных жиров построены гормоны, без жиров не усваиваются многие витамины. Но в пломбире, помимо молочного жира еще много сахара. Поэтому для худеющих правильнее выбирать молочное мороженое. Однако не забывайте, что молочный белок – один из самых часто встречающихся скрытых аллергенов. Поэтому безопаснее для организма и фигуры ограничиться 1–2 стаканчиками мороженого раз в неделю.

3. Каких Е не стоит бояться

- Стабилизаторы не отразятся на качестве мороженого, не стоит их бояться, - уверяют эксперты Роскачества. - Это естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют продукту держать форму.

Безопасны для здоровья следующие стабилизаторы и загустители:

+ альгинат натрия (Е401),

+ каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407),

+ камедь рожкового дерева (Е410), + гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417),

+ пектин (Е440),

+ целлюлоза (Е460),

+ карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466),

+ крахмал окисленный (Е1404), эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450),

+ желатин,

+ агароид (агар-агар),

+ казеинат натрия.

Если вас все равно настораживает наличие Е-добавок, то отдавайте предпочтение натуральным компонентам, таким как агар-агар или желатин.

Также «е-шки» добавляют для идеального равномерного цвета. Оттенки белого зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем.

При производстве мороженого допускается использование следующих пищевых красителей: Е100, Е101, Е102, Е104, Е110, Е120, Е122, Е124, Е132, Е133, Е140, Е141, Е142, Е150, Е160а, Е160b, Е162, Е163.

4. Цвет — равномерный.

О хорошем мороженом говорит равномерный цвет — от белого до кремового: чем он желтее, тем жирнее мороженое. Если видны вкрапления другого цвета или кристаллики, вероятно, была нарушена технология производста и мороженое уже не будет таким вкусным.

5. Стаканчик по размеру.

Мороженое в вафельном стаканчике должно быть не «усохшим» и безо льда.

Если мороженое деформировано, стаканчик кажется «великоват», то есть вероятность, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе: к окончанию безопасного для употребления периода мороженое начинает терять свою форму и «усыхает».

Если есть возможность, оцените внешний вид: если мороженое покрыто кристалликами льда, значит, оно повторно замораживалось. Это ухудшает вкус.

6. А если поковырять?

Правильное мороженое из морозилки должно... откалываться. Хорошо закаленная масса всегда плотной консистенции, поэтому этот способ - самая простая проверка на качество.

7. Глазурь не «поседела».

Глазурь должна быть распределена равномерно по поверхности брикета и не отваливаться. О неправильном хранении говорит наличие белого налета.

ВАЖНО

Обращайте внимание на срок годности: если маркировка стерта или размыта, то лучше откажитесь от покупки.