Как театр помогает найти друзей и призвание особенным детям

Может ли театр менять общество? В подмосковном центре “Яхонт” верят - да. Организованный центром Фестиваль детских инклюзивных театров "Овация" , благодаря полученному президентскому гранту, путешествует по городам страны. Всем юным зрителям он дарит сказку, особенным детям - площадку для выражения своих талантов, их родителям - поддержку. “Обычных” школьников он учит терпимости, доброте и отзывчивости. А все общество - толерантности.

Актеры Музыкального театра «Яхонт» - талантливые школьники из Подольска - подготовили благотворительные детские спектакли. Они поставлены в жанре Folk Fusion - фольклорное слияние, который соединяет в себе традиции русской народной культуры и элементы современного театра. С ноября 2018 года юные артисты путешествуют с гастролями по городам центральной России и выступают перед теми своими сверстниками, которым как никому нужна вера в сказку и чудо. Зрителями спектаклей становятся сироты, дети с различными особенностями развития, а также их “обычные” сверстники.

Юные артисты путешествуют с гастролями по городам центральной России Фото: АНО "Яхонт"

- Главная цель проекта - стереть границы между обычными и особенными детьми, и показать, что все без исключения имеют право на свободное развитие, общение и развлечение в обычном обществе, - уверены в центре “Яхонт”.

Организаторы надеются, что фестиваль станет той площадкой, на которой самые разные дети смогут пообщаться без всяких барьеров, взглянуть друг другу в глаза и научиться самому важному - дружить.

Перед спектаклями в каждом городе устраивают интерактивные программы, в которых на “большую сцену” выходят местные детские инклюзивные коллективы.

- Практически в каждом детском доме есть педагоги уделяющие большое внимание воспитанникам через творчество, но не каждый может найти площадку для показа способностей этих детей, - замечают организаторы.

Театр "Яхонт" в городе Королёв.Спектакль прошел при поддержке Фонда Президентских Грантов на развитие Гражданского общества в рамках Первого инклюзивного фестиваля детских театров "Овация", поддержке Губернатора Московской области

Благодаря фестивалю, талантливые дети с особенностями развития могут показать свои работы публике, увидеть постановки своих сверстников, познакомиться с единомышленниками, узнать о новых жанрах театрального и музыкального искусства.

Артисты “Яхонта” уже побывали в Твери, Муроме, Наро-Фоминске, Красногорске... Так, в Калужской области воспитанники «Полотняно-Заводского детского дома-интерната для умственно отсталых детей» показали гостям сразу две свои постановки. А в Костромской областной библиотеке-центра инвалидов по зрению свои спектакли продемонстрировала Студия творчества молодежи и актеров Народного театра «Ковчег».

Лучшие любительские постановки из разных городов в конце 2019 года покажут на заключительном мероприятии фестиваля.

Организаторы также надеются, что фестиваль поможет “обычным” школьникам узнать об инклюзии, избавиться от навязанных предрассудков, сделать первые шаги в волонтерстве. К организации спектаклей планируют привлечь в общей сложности 600 добровольцев в разных городах страны. Всего же фестиваль охватит не менее 26 тысяч человек - юных артистов, зрителей, родителей и педагогов.