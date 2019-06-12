2019-06-11T10:28:25+03:00
Общество

Сказки против болезней: В детской больнице Саянска обустроили игровую комнату

Помещение, где ребята могут играть, смотреть мультики и общаться, обустроил Благотворительный Фонд «Забота». Вместе со службой «Милосердие» здесь проводят праздники, которые помогают маленьким пациентам забыть о процедурах и лекарствах
Ольга БОРСКАЯ
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Игровая комната помогает пациентам детского отделения больницы не замыкаться в четырех стенах палаты Фото: ОГБУЗ «Саянская городская больница»Игровая комната помогает пациентам детского отделения больницы не замыкаться в четырех стенах палаты Фото: ОГБУЗ «Саянская городская больница»
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Сказочный лес вместо холодных белых стен, разноцветные игрушки, мультфильмы и яркая мебель - вместо больничной скуки. Детям, чтобы победить болезнь, нужны не только врачи и лекарства, уверены в Саянском Благотворительном Фонде «Забота».

Фонд с 2014 года помогает одарённым детям, детям-инвалидам, а также людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

Весной 2019 года фонд при помощи средств президентского гранта открыл игровую комнату в детском отделении ОГБУЗ «Саянская городская больница».

В больничном помещении провели ремонт, стены украсили сказочные герои, на ярких стеллажах обустроились невиданные звери, появился телевизор, яркая мягкая мебель, развивающие наборы. Позже здесь также появится сухой бассейн.

В больничном помещении провели ремонт, стены украсили сказочные герои Фото: ОГБУЗ «Саянская городская больница»

В больничном помещении провели ремонт, стены украсили сказочные герои Фото: ОГБУЗ «Саянская городская больница»

В обустройстве игровой комнаты приняли участие воспитанники Детской художественной школы Саянска - именно они вместе с преподавателями нарисовали на стенах целый лес с его обитателями.

- Оказавшись в стенах больницы, любой человек чувствует себя некомфортно, а маленькие детки совсем теряются, охватываемые страхом и неизвестностью. Врачи в белых халатах, холодные стены, отсутствие привычного уклада, негативно сказывается на моральном духе ребятишек, - считают в фонде “Забота”.

Игровая комната помогает пациентам детского отделения больницы не замыкаться в четырех стенах палаты, а находить себе занятия по душе, заводить новых друзей, забывать о болезнях и боли. Особенно нужна игровая комната тем пациентам, кто оказывается больнице совсем один, без поддержки заботливых мамы и папы - детям-сиротам, воспитанникам Саянского дома-интерната.

Доброе начинание поддержала служба «Милосердие» Фото: ОГБУЗ «Саянская городская больница»

Доброе начинание поддержала служба «Милосердие» Фото: ОГБУЗ «Саянская городская больница»

- Благодаря общению, совместным играм, дети начинают общаться "вживую", приобретают друзей и часто сохраняют связь после выписки, - говорят в фонде.

Доброе начинание поддержала также служба «Милосердие», действующая при храме Благовещения в городе Саянске. Сестры православной службы помощи каждый месяц навещают маленьких пациентов устраивают для них праздник и дарят подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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