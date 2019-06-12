Шаурма от Зеленского
Мэр Ярославля объяснил кражу цветов с городских клумб тягой к прекрасному
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Реклама от Зеленского вдвое увеличила продажи киевской шаурмы
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Норильчанин отметил начало лета прыжком в сугроб
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Житель Тольятти разнес алкогольный магазин, потому что устал пить и хотел спасти людей от спиртного
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Космонавты забрали полотенце, которое провисело в космосе десять лет
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Астраханец прятался от приставов в могиле
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В Кузбассе чиновник выпил воду с червями, чтобы успокоить жителей
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Погоревшего на любви к свинине фальшивого саудовского принца посадили
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Неуклюжие врачи подожгли пациента во время операции
ИСТОЧНИК KP.RU