2019-06-11T11:29:02+03:00
Анекдоты

Шаурма от Зеленского

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Мэр Ярославля объяснил кражу цветов с городских клумб тягой к прекрасному

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Реклама от Зеленского вдвое увеличила продажи киевской шаурмы

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Норильчанин отметил начало лета прыжком в сугроб

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Житель Тольятти разнес алкогольный магазин, потому что устал пить и хотел спасти людей от спиртного

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Астраханец прятался от приставов в могиле

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В Кузбассе чиновник выпил воду с червями, чтобы успокоить жителей

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Погоревшего на любви к свинине фальшивого саудовского принца посадили

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Неуклюжие врачи подожгли пациента во время операции

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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