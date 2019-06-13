В Москве во время реставрации Яузской больницы обнаружили артефакты 19 века

В клинической больнице N23 (известной как Яузская) полгода назад началась реставрация. В планах восстановить историческую ограду и парадные ворота, а также обновить часть строений (половина из них были построены в 18-20 веках и признаны объектами культурного наследия). Работы должны быть закончены к следующему году.

Накануне на чердаке одного из корпусов ремонтники нашли этикетку от пузырька с морфием с подписью врача «Глаголев. 28 октября 1884 год». Там же, под слоем керамзита, лежал лист из книги господина Комарова, в которую записывали назначения и рекомендации врачей.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, обычно бумажные источники хранятся 50-100 лет. А этим находкам больше века. При этом они находились на чердаке, где часто меняется температура и влажность.

- Примечательно, что они написаны с использованием медицинских терминов и каллиграфическим почерком, - добавил Емельянов.

В ходе реставрации в зданиях усиливают несущие конструкции, ремонтируют крыши, меняют кровельное покрытие и водостоки, чистят фасады, устраняя сколы и трещины.

Яузская больница продолжает свою работу в штатном режиме. Это многопрофильная клиника, рассчитанная на 485 коек. На ее базе работает центр персонализированной медицины, где тяжелобольным пациентам подбирают лекарства в индивидуальном порядке.