«Колмар Груп»: системообразующее предприятие Дальнего Востока

Бизнес гибко адаптируется к изменениям в мире. Как выстраивать отношения с Китаем, можно ли запустить новое производство в ущерб экологии, и что связывает Арнольда Шварцнеггера с Якутией? На экономическом форуме в Петербурге рассказала председатель Совета директоров компании «Колмар Груп» Анна Цивилева.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЗА 50 ЛЕТ

- Анна Евгеньевна, «Колмар Груп» за несколько лет вышла в число крупнейших бывающих и перерабатывающих угольных холдингов России. В вашем успехе есть вклад Китая?

- Да, и очень большой. Именно об этом я рассказывала на российско-китайском форуме, который проходит в рамках Петербургского экономического. Китайская Народная Республика является для нас стратегическим партнером. Кроме того, что мы продаем в Поднебесную основную часть произведенного компанией угля, мы закупаем оборудование и совместно с ней проектируем и строим обогатительную фабрику.

- У Китая в плане экологии не самая лучшая репутация...

- Отношение Китая к экологии за последние годы серьезно изменилось. Впрочем, как и в России. Правительство России предъявляет очень высокие требования к новым производствам. Мы используем максимально эффективное для защиты экологии оборудование. Тот замкнутый цикл водоочистки, который существует у нас на фабрике, дает возможность минимизировать воздействие на окружающую среду. Это оборудование мы покупаем у наших китайских партнеров.

- Расскажите более детально о сотрудничестве с китайскими компаниями.

- Они у нас работают уже больше года. Разработали под наши требования проект обогатительной фабрики Денисовская, которая уже перерабатывает 6 млн. тонн угля в год. Партнеры из Китая провели все пуско-наладочные работы, обучили наш персонал. Сейчас перешли на следующий этап – к грандиозному проекту, которого в Россия 50 лет не было, - к строительству шахты и обогатительной фабрики мощностью 12 млн. тонн переработки угля в год.

ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА, СОЦПАКЕТ

- Основные производственные мощности компании находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Населения здесь мало. Как привлекаете кадры?

- Со всей страны и даже из-за рубежа. Сейчас на производстве в Южной Якутии работает 4,5 тысячи сотрудников. Через полтора года, когда проект выйдет на полную мощность нам потребуется 9 тысяч человек. Учтем, что средний возраст работника 38 лет, люди приезжают семьями — и увеличиваем эту цифру еще в 2 — 3 раза. Поэтому мы стараемся создать работникам максимально комфортные условия для проживания.

- Хотите сказать, что это вопрос не только высокой зарплаты?

- Она на самом деле высока — на 20-30% выше, чем в соседних регионах. При этом «Колмар Груп» - социально ориентированная компания. Мы много времени и средств вкладываем в развитие проектов, которые улучшают жизнь населения. Вложения компании в денежном эквиваленте соответствуют примерно половине бюджета Нерюнгринского района. Кроме того, мы предоставляем сотрудникам один из лучших на Дальнем Востоке социальных пакетов.

- Что в него входит?

- Оплачиваем переезд специалиста, предоставляем жилье, трудоустраиваем членов его семьи. Оплачиваем ежегодный отдых на море и лечение в санаториях, в детских оздоровительных лагерях. Развиваем инфраструктуру для отдыха и занятий спортом. В частности, реконструировали ледовую арену. Наша хоккейная команда «Шахтер» занимает призовые места на всероссийских соревнованиях.

- Слышал, и национальные виды спорта поддерживаете?

- Неоднократно проводили турниры — вплоть до чемпионата мира! - по массреслингу. В прошлом году к нам приехали участники из 26 стран. В том числе из Новой Зеландии, США и Великобритании. Известный политик и киноактер Шварцнеггер является почетным массреслером и очень увлечен этим спортом.

Все это очень важно для выстраивания отношений и поддержания культуры местного населения, которое проживает в республике Саха (Якутия).