В Британии арестовали 28-летнюю медсестру, убившую 17 младенцев

Британская полиция повторно арестовала 29-летнюю медсестру Люси Летби. Ее подозревают в убийстве 17 младенцев в больнице города Честер (графство Чешир, Северо-Западная Англия), пишет британский таблоид The Sun.

Биография Люси Летби была образцом для всех медсестер. После окончания Честерского университета в 2011 году сразу устроилась на работу в клинику. За все годы работы в больнице не получила ни одного выговора, да и руководство примечало старательную и профессиональную медсестру.

Однако в 2016 году доктора больницы в Честере забили тревогу, когда изучая хронику, заметили, что за год (с 2015 по 2016 года) в отделении для новорожденных умерли 17 младенцев, против 5 в 2013 и 2014 годах. Врачам этот факт показался подозрительным и они обратились в полицию. Началось расследование, которое растянулось на два года.

«И МУХИ НЕ ОБИДИТ»

В июле прошлого года офицеры внезапно пришли к медсестре Люси Летби. Ее подруга, которая оказалась невольным свидетелем ареста, пыталась доказывать, что Люси всегда мечтала работать в больнице и была предана своей профессии.

- Да она мухи не обидит, не говоря уже о беззащитных детишках! - убеждала полицейских женщина. Но это было бесполезно.

Полицейские подозревали Летби в смерти 8 младенцев, а также, что из-за нее возникли проблемы со здоровьем еще у 6 новорожденных. Офицеры провели обыски в домах медсестры и ее родителей.

Допросы Люси длились в течение двух недель. Но результатов они не дали, и Летби отпустили под залог на время проведения дополнительного расследования.

Руководство больницы решило Летби не увольнять. Все-таки девушка была на хорошем счету, поэтому ее отстранили от работы с детьми и перевели на административную должность.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО

Спустя год полицейские выявили новые случаи покушения на жизнь младенцев, к которым, как они считают, была причастна Летби. В общей сложности насчитывается 17 смертельных случаев и 16, связанных с ухудшением состояния детей, которых, к счастью, удалось спасти.

Арест не заставил себя долго ждать. 10 июня медсестру задержали снова.

- Сейчас Летби находится под стражей и сотрудничает со следствием, - сообщил инспектор уголовной полиции Чешира Пол Хьюз. - Из-за характера этого расследования нам очень сложно его проводить. Но я бы хотел заверить, что мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее определить, что привело к смерти младенцев.

Полиция привлекла к расследованию весь персонал больницы, пациентов и родителей. О том, каким образом Летби убивала детей, не сообщается. Возможно, она сознательно шла на убийство, совершая насильственные действия, или медсестра просто не оказывала должной помощи новорожденному в момент, когда ему становилось плохо.

- Мы постоянно информируем родителей младенцев и поддерживаем их на протяжении всего процесса расследования. Этим занимаются специально подготовленные сотрудники. Сейчас чрезвычайно трудное время для всех, и особенно для тех, кто пережил утрату и надеется получить ответы на свои вопросы, - заверил Хьюз.