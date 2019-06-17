Голодные игры

Скоро в Госдуме пройдет второе чтение законопроекта об исключительном перечне событий, на которые букмекеры могут принимать ставки. Громкий шум поднят из-за включения в перечень зрелищно-развлекательных мероприятий. Между тем, есть гораздо более серьезная проблема, грозящая разрушить российский спорт.

Отделить котлеты от мух

Еще 12 августа 2015 года президент РФ Владимир Путин поручил не допускать организацию азартных игр с использованием игровых автоматов под видом букмекерских контор. Руководствуясь этим поручением, Минфин подготовил законопроект № 647044-7, исчерпывающий перечень событий, на которые разрешено принимать ставки. Хотя законопроект и прошел первое чтение, но вызвал и немало вопросов.

Например, как предотвратить ставки на несуществующие спортивные события? Или можно ли запускать пари без ограничения времени приема ставки - что, в общем-то, мало отличается от принципа работы игрового автомата: разве что крутятся не примитивные “бананы” и “клубники”. Поэтому сейчас предлагаются поправки, закрывающие эти лазейки.

Также внимание общественности привлекло включение в перечень допустимого зрелищно-развлекательных мероприятий. Ведь такие шоу недобросовестные букмекеры могут организовывать сами, что чревато хаосом по образцу 90-х годов. Но и это оказалось не главное. При втором чтении законопроекта № 647044-7 должны быть реализованы поручения президента о направлении организаторами азартных игр целевых отчислений на финансирование массового спорта. Рискнем предположить, что именно это и является самым важным в данном документе.

Реклама - двигатель торговли

Закон об отчислениях на спорт, разрешающий рекламу букмекерских контор, вступил в силу 1 апреля 2017 года. По нему букмекеры отчисляют 5% от своего дохода на развитие спорта тех направлений, ставки на которые принимают. 20% этих средств должно идти на развитие детско-юношеского спорта, а 80% - профессионального спорта. За это букмекерам разрешено ставить свою рекламу в спортивных трансляциях, спортивных печатных СМИ, на официальных сайтах профессиональных лиг и спортивных федераций, спортивной форме команд и спортсооружениях.

На первый взгляд – отлично! Спортивные лиги и федерации получили дополнительный источник средств и возможность заключать рекламные соглашения с букмекерами. Но почему-то это касается только крупных и популярных федераций. У Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) генеральный партнер - букмекерская контора “Лига Ставок”. Она же - официальный букмекер сборной России по хоккею. “Фонбет” - спонсор национальной сборной России по футболу и эксклюзивный спонсор Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

А кто из букмекеров является партнером, например, Российской федерации стрельбы из арбалета? Между прочим, мировой чемпионат по этому виду спорта пройдет в июле этого года в российском Ульяновске. Никого. Не интересно это букмекерам – ведь чтобы обеспечить себе хорошую рекламу, достаточно направить деньги в 6-7 популярных и зрелищных видов спорта. А то, что в России более 100 видов спорта… что ж, это проблема государственного бюджета.

- Отчисления букмекерскими конторами происходят только в организации, которые представляют интерес в качестве размещение своей рекламы и это в корне неверно, - говорит председатель Федерации стрельбы из арбалета России Валерий Ашихмин. - Это, как правило, олимпийские виды, которые зрелищны, которые привлекают зрителей и где букмекер может грамотно и качественно и эффективно разместить свою рекламу. Но это все происходит в ущерб развитию других видов спорта.

Почему проигрывает сборная России

Но может, действительно стоит сосредоточиться на футболе, хоккее, баскетболе, волейболе и теннисе, раз у нас с ними так хорошо получается? В том-то и дело, что получается не очень хорошо. И причина давно известна - клубам высшей лиги проще купить иностранных легионеров, чем долго и нудно выращивать собственных игроков.

Впрочем, у профессиональных клубов, если они не в первом эшелоне, тоже нет денег. К примеру, совсем недавно обанкротился хоккейный клуб “Волга” из Ульяновска. Вот так и получается, что в четвертьфинал Евро-2016 вышла футбольная команда из Исландии, где тренер - стоматолог, защитник - дворник, а нападающий - портовый грузчик. В этой маленькой стране нашлись деньги для того, чтобы подготовить любителей на высочайшем профессиональном уровне. А российская сборная покинула тогда чемпионат мира еще на этапе группового отбора, не выиграв ни одного матча.

Если так печально обстоят дела в наипопулярнейших видах спорта, то что говорить о других? Спортсмены честно признаются: пока ты в сборной России, можешь рассчитывать на небольшую зарплату. Нет - хорошо, если родители помогут.

А ведь спорт - часто занятие дорогостоящее. Например, раз уж вспомнили о чемпионате мира по стрельбе из арбалета - цены на это оружие начинаются со 100 тысяч рублей. Это не считая расходников - стрел и мишеней. Одна надежда - на спонсоров. Да что говорить, если на проведение чемпионата мира по стрельбе из арбалета выделено аж... 1,2 миллиона рублей.

- У нас олимпийских видов спорта не так много, как простых, - продолжает Ашихмин. - Я, как представитель неолимпийского вида спорта, чувствую это на себе. Между тем президент ясно сказал, что нужно развивать разные виды спорта, в том числе и дворовые. Поэтому считаю правильным, что деньги от букмекерских контор должны поступать в какой-то централизованный бюджет, который распределяет их долями в зависимости, например, от количества занимающихся. А федерации, в свою очередь, должны предоставлять план – для чего им нужны эти деньги? Не для того, чтобы они пропиарили какую-то компанию, а показать план развития детского спорта, массового спорта, спорта высших достижений. И тогда, я думаю, эффект будет.

Выбор цели

Именно вопрос целевых отчислений, пожалуй, важнейший в предстоящем втором чтении законопроекта № 647044-7. Пока идея целевых отчислений на те виды спорта, по которым делались ставки, себя не оправдала. Деньги идут в высшую лигу, а вот вниз, вплоть до детско-юношеского спорта, они распределяются плохо. Менее популярные клубы при этом разоряются, а процесс поступательной карьеры спортсменов практически закупорен.

Еще хуже дела обстоят с нераскрученными видами спорта - на них букмекеры просто не обращают внимания. Они лишены и целевых отчислений, и рекламы. А значит - и развития. Массовый спорт и вовсе остается уделом энтузиастов. А ведь это не только база подготовки спорта высших достижений, но и вопрос оздоровления нации. Наконец, это и вопрос судьбы спортсменов после завершения спортивной карьеры. Они могли бы найти себя на тренерской работе - но сегодня тренеры не нужны.

Что делать? Похоже, необходимо принять поправку о том, что целевые отчисления от букмекерских контор должны направляться непосредственно в бюджет, откуда средства будут распределяться уже в соответствии с целесообразностью. Тогда появится возможность за счет азарта игроков поддержать и массовый спорт, и менее зрелищные виды спорта.

Польза очевидна. Без массового спорта невозможен и спорт высоких достижений - на одних легионерах далеко не уедешь. Российские болельщики тоже выиграют. Во-первых, они чаще смогут радоваться победам наших спортсменов. Во-вторых, смогут познакомиться с массой интересных видов спорта, которые сегодня просто не в состоянии выйти в медийное пространство из-за недостатка финансирования. Букмекерские конторы тоже, кстати, не останутся внакладе. Больше будут интерес к спорту - больше станет и площадок для рекламы. Больше будет и ставок на исход различных соревнований.

Дело за малым - необходима законодательная инициатива по внесению поправок. Мы уже почти потеряли массовый спорт. Не хотелось бы потерять спорт вообще.