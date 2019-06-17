7 дел, которые нужно провернуть с ребенком за лето

1. Сходить в поход с ночевкой

Рекомендуемый возраст: от 6 месяцев до 99 лет.

Походники - люди, не боящиеся трудностей. Своих детей они начинают брать в походы грудничками. И почему бы нет? Главное - адекватно соотнести трудности с возрастом ребенка: насколько далеко он сможет дойти? В состоянии ли тащить тяжелый рюкзак или только идти налегке?

В крайнем случае разбить палатку можно и в соседнем леске и даже доехать туда на машине.

Комментарий психолога:

- Ночевка в лесу произведет на ребенка мощное впечатление. Где смешаны и гордость за преодоление трудностей, и удовольствие от запекания картошки в костре, и восторг от любования восходом солнца. И еще это отличный повод показать, что семья - это сплоченная команда. Папам продемонстрировать дочкам и сыновьям лучшие мужские качества.

Кстати, если мама воспитывает ребенка одна, стоит собраться в такой поход вместе с семьями друзей-подруг, наверняка ведь там есть и замужние. Это будет безопасно, а для ребенка шанс увидеть, как распределяются роли в полной семье.

2. Выбраться в деревню - хоть на выходные

Рекомендуемый возраст: 4 - 14 лет.

Городские дети зачастую кур, коз и поросят видели на картинках в книжках и в мультиках. Многие наблюдали за львами, плавали с дельфинами, катались на слонах в отпуске с родителями. А кроликов не гладили, на коне не катались, и как доят коров - не представляют. Хорошо бы этот пробел ликвидировать. Так что поезжайте в деревню. Пусть даже ваше чадо поймет во время этой поездки, что сельская жизнь - не для него.

Если домика в деревне нет, можно поехать в усадьбу, специализирующуюся на агротуризме. Там и на лошадке покатаетесь (ну или хотя бы покормите), и кроликам морковки свежей дадите.

Комментарий психолога:

- Одна из угроз современной жизни - высокий уровень хронического стресса. Он провоцирует развитие хронических заболеваний. В большей степени это, конечно, проблема взрослых. У них и забот больше, и негативные процессы на них дольше действуют просто в силу жизненного пути. Но и дети в современном мегаполисе подвержены тревогам и стрессам. Уход за животными, общение с ними снижают уровень тревожности.

3. Собрать гербарий

Рекомендуемый возраст: 5 - 10 лет.

На прогулках наблюдайте за природой. Интересные цветы, листья приносите домой и подсушивайте. Заодно обсудите с ребенком, что это за растение.

Комментарий психолога:

- Собирая гербарий, вы общаетесь с ребенком, приучаете его быть внимательнее, развиваете кругозор, аккуратность. В конце концов многое из собранного и узнанного во время таких летних экскурсий пригодится на уроках окружающего мира.

Не забудьте про природные материалы для уроков труда и конкурсов в детских садах! Лучше заготовить красивые листья, желуди и шишки в свое время, чем в ночь перед занятиями бегать в поисках нужных предметов.

4. Оформить «Дневник моих наблюдений»

Рекомендуемый возраст: 7 - 11 лет.

Помните дневники нашего детства с наивными анкетами для друзей, которые мы украшали по мере сил, снабжали вырезками из журналов - портретом кумира или словами очередного модного хита? Сейчас журналы, конечно, не печатают аккорды и слова шлягеров. Зато у современного школьника много других впечатлений, которые он не всегда успевает отрефлексировать.

Комментарий психолога:

- Привычка записывать свои мысли, чувства и планы дает как раз этот навык рефлексирования. То есть обдумывания и правильного понимания своих эмоций, мотивов. Приучает к организованности, системности. Кстати, взрослым, особенно тревожным и эмоциональным, тоже полезно вести дневник. Записывая веером события текущего дня и планы на следующий, мы освобождаем свою голову от тревог о несделанном и крепче спим.

Ну а младшеклассники потренируют летом руку, закрепят навык письма.

5. Научите плавать

Рекомендуемый возраст: от 5 лет.

На самом деле учиться плавать никогда не рано. Просто окунать грудничков в пресную воду, которая в разгар пляжного сезона кишит болезнетворными бактериями, мы рекомендовать не можем. Но вообще плавание - отличный вид физической нагрузки и метод закаливания.

Комментарий психолога:

- Мое личное мнение: учить плаванию должен тренер. Потому что неумелые родители могут ребенка испугать так, что он к кромке воды будет остерегаться подходить.

6. Разыскать пиратский клад

Рекомендуемый возраст: 7 - 11 лет.

Для этой затеи нужна предварительная подготовка. Взрослые должны припрятать где-то небольшое сокровище. А путь к нему изобразить на «старинной пиратской карте». Хочешь заполучить пиратский сундучок с сюрпризом? Расшифруй послание, разгадай загадки и преодолей сложности.

Комментарий психолога:

- В ненавязчивой форме игры можно повторить знания по окружающему миру, потренировать логику и т. п. Да в конце концов это просто увлекательный квест, в котором взрослому поучаствовать не менее интересно, чем детям.

Кстати

Все же помнят, как старить карту?

Можно обычный лист бумаги промокнуть чайными пакетиками, чтобы он приобрел благородный пожелтевший вид.

Мы рисовали карту обычными ручками, а потом обрызгивали из пульверизатора папиным одеколоном бумагу - буквы от спирта слегка расплывались, как будто написаны пером. Затем на свече «коптили» бумагу, а края даже немного подпаливали. Мол, наша карта прошла через черт знает какие испытания! Затем ее нужно было скрутить, как свиток.

Сейчас иногда продаются готовые типографские пиратские карты. Но это совсем не тот эффект!

7. Культпоход

Рекомендуемый возраст: 7 - 17 лет.

Поставьте себе в планы: раз в месяц выбираться в культпоход, а еще лучше - в культпутешествие. Сходить в музей, на выставку. А еще лучше - съездить в какую-нибудь старинную усадьбу в окрестностях. Летом, когда все в зелени, они особенно впечатляют.

Комментарий психолога:

- Несомненно, для посещения выставок и музеев ребенок должен дорасти. Дошкольникам скучноваты большинство из наших «хранилищ древностей». Но уже после первого класса самое время начать водить ребенка в серьезные, недетские музеи. Просто не рассчитывайте, что за одно посещение вы обойдете его весь. Выберите один зал, одну выставку. Предварительно дома расскажите ребенку, что он там увидит и почему это важно и интересно. Во многих музеях есть специальные программы для детей - поинтересуйтесь на их счет.