Сахалин становится ближе

Сахалин можно сравнить с мощной экономической машиной, набирающей обороты. Только газ, нефть, уголь и морепродукты приносят 13,5 миллиардов долларов в год, а темпы прироста составляют 6-7%. А значит, сюда приезжают тысячи людей, которые занимаются новыми технологиями и сервисами.

Впрочем, многие приезжают не ради работы, а ради впечатлений, ведь Сахалин – еще и спортивно-туристический кластер. Северная природа, не тронутая человеком, горнолыжные трассы, рыболовное эльдорадо. Только Курильские острова ежегодно посещают больше 2 тысяч туристов.

Власти Сахалинской области намерены сделать Сахалин ближе. Как отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, за последние полгода остров «научился летать», запустив три авиамаршрута. Сейчас здесь строят новое здание аэровокзала. В планах - строительство новой взлетно-посадочной полосы, способной противостоять землетрясениям, и аэродрома на Шикотане.

Связывают остров с материком и три парома, которые курсируют между портами Холмск и Ванино (Хабаровский край). Они доставляют примерно три четверти всех грузов и около четверти пассажиров. Однако, паромы «Сахалин-8» и «Сахалин-9» могут перевозить не больше 100 пассажиров. А конструкция грузового парома «Сахалин-10» не предусматривает загрузку паромов автопоездами в случае полной загрузки вагонами.

Поэтому на Амурском судостроительном заводе для Сахалина строятся еще два парома, которые должны выйти на рейсы в 2020-2021 году. А под Санкт-Петербургом строятся суда ледового класса для сообщения с Курильскими островами. По прогнозам, с вводом в строй новых паромов и судов пассажирские перевозки на Сахалине вырастут в 2-3 раза.

Ну а транспортное сообщение внутри острова – то еще испытание. Дороги как бы есть. Но только треть муниципальных дорог имеют твердое покрытие. Остальные – это не дороги, а направления. Самая большая - от Южно-Сахалинска до северного порта Оха, протяженностью 860 километров. Как говорят местные жители, моросящий дождь – лучшая погода для поездки, когда поднятая машинами пыль не забивает салон, а дорожное покрытие еще не превратилось в непролазную для легковушек жижу. Да, 250 километров главной автомобильной артерии Сахалина – грунтовка. Здесь знаки ограничения скорости «80» выглядят, как издевательство, потому что ехать так быстро – значит, потерять подвеску.

- В этом году мы увеличили объем дорожного фонда более чем на 60% по сравнению с прошлым годом до 17 миллиардов рублей. И решили, что центр тяжести надо переместить на дороги муниципальные – те, которые ближе к людям, - рассказал временно исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

А проблему главной сахалинской магистрали местные власти решают с министерством транспорта. Дело в том, что по факту ее можно назвать федеральной трассой, но этим статусом наделяются те дороги, которые ведут в другой регион. А вокруг Сахалина, как известно, море…

Глава региона выступил с инициативой изменить статус дороги. Если в федеральном законе появится соответствующая поправка, то многие территории Сахалина перестанут быть труднодоступным как для его жителей, так и туристов.