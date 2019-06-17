2019-06-17T07:24:29+03:00
Спорт

Уругвай разгромил 4:0 команду Эквадора в стартовой игре Кубка Америки

Эквадорцы большую часть встречи играли в меньшинстве
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Команда Уругвая разгромила 4:0 Эквадор в первой игре Кубка Америки.Команда Уругвая разгромила 4:0 Эквадор в первой игре Кубка Америки.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В бразильском городе Белу-Оризонте на стадионе "Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту" прошел матч 1 тура Кубка Америки по футболу. Уругвай встречался с Эквадором и добился уверенной победы над соперником со счетом 4:0.

Голы в составе победителей забили Николас Лодейро (6-я минута), Эдинсон Кавани (33) и Луис Суарес (44). А при счете 3:0 эквадорец Артуро Мина забил мяч в свои ворота, установив окончательный исход данного поединка.

Стоит отметить, что с 24-й минуты матча сборная Эквадора играла в меньшинстве - с поля был удален полузащитник Хосе Кинтерос. Он в верховой борьбе за мяч ударил соперника по лицу. И если сначала рефери поединка Андерсон Даронко показал желтую карточку ему, то после просмотра видеоповтора он удалил футболиста с поля.

После этой победы сборная Уругвая захватила лидерство в группе С турнира. Чуть позже в этом квартете сыграют между собой Чили и Япония. А вот уже 21 июня пройдут встречи второго тура - Уругвай встретится с Японией. А Эквадор на следующий день встретится с командой Чили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Священник и человек с рукой великана - они сотворили самое невероятное чудо в баскетболе
Главные фавориты сезона из «Голден Стэйт Уорриорз» упустили возможность оформить третий титул подряд. И проиграли тем, на кого в начале сезона никто не ставил - канадскому клубу «Торонто Рэпторз»!
Новости 24
Российские СМИ рассказали о планах чиновников лишить соцпособий "ленивых" малоимущих
Пушков поддержал позицию журналиста, который ранее раскритиковал Дуду за слова о русских
В России появится новая маркировка продуктов
Немецкий депутат: США не должны шантажировать ФРГ из-за «Северного потока – 2»
«Обвинять прессу в измене опасно»: NYT ответила на слова Трампа о «врагах народа»
Пожар в жилом доме на севере Москвы унес жизни двух человек
В домах жителей Аргентины и Уругвая снова появился свет
Саакашвили предложил убрать Верховную раду из Киева
Трамп уступает в предвыборной гонке пяти вероятным соперникам
Guardian: Мэй и Путин могут провести переговоры на саммите G20 в Японии
Глава Дагестана попал в больницу с воспалением легких
«Пусть сам расскажет»: Лобода ответила на вопрос о причине ссоры с Лазаревым
Росздравнадзор сообщил о нарушениях прав граждан на льготные лекарства
Саакашвили: На Украине нет современной архитектуры из-за коррупции
В ДНР установили имена людей, причастных к убийству Захарченко
Элина Мазур после драки в прямом эфире подала на Цымбалюк-Романовскую в полицию
Эстонский Красный крест потребовал убрать свою эмблему с костюма Айболита
Муженко рассказал, как авиация ВСУ обстреляла батальон «Донбасс»