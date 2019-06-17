Уругвай разгромил 4:0 команду Эквадора в стартовой игре Кубка Америки

В бразильском городе Белу-Оризонте на стадионе "Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту" прошел матч 1 тура Кубка Америки по футболу. Уругвай встречался с Эквадором и добился уверенной победы над соперником со счетом 4:0.

Голы в составе победителей забили Николас Лодейро (6-я минута), Эдинсон Кавани (33) и Луис Суарес (44). А при счете 3:0 эквадорец Артуро Мина забил мяч в свои ворота, установив окончательный исход данного поединка.

Стоит отметить, что с 24-й минуты матча сборная Эквадора играла в меньшинстве - с поля был удален полузащитник Хосе Кинтерос. Он в верховой борьбе за мяч ударил соперника по лицу. И если сначала рефери поединка Андерсон Даронко показал желтую карточку ему, то после просмотра видеоповтора он удалил футболиста с поля.

После этой победы сборная Уругвая захватила лидерство в группе С турнира. Чуть позже в этом квартете сыграют между собой Чили и Япония. А вот уже 21 июня пройдут встречи второго тура - Уругвай встретится с Японией. А Эквадор на следующий день встретится с командой Чили.