В столице началось голосование за номинантов премии MUF 2019 Community Awards

Накануне Московского урбанистического форума 2019 стартовало голосование ежегодной мультидисциплинарной премии за выдающиеся достижения в области городских проектов и инициатив MUF 2019 Community Awards. Напомним, в этом году Московский урбанистический форум (МУФ) пройдет в парке «Зарядье» с 4 по 7 июля.

Среди номинантов - проекты и компании, повлиявшие на развитие города, такие как парк имени 50-летия Октября, бывший завод имени Лихачева (ЗИЛ), музей Давида Якобашвили «Собрание», мультидисциплинарный культурный проект фонда V-A-C «Расширение пространства. Из центра», телеграм-канал «Архитектурные излишества», гигантское граффити Покраса Лампаса у стадиона «Локомотив», гастрономическая улица StrEAT, проект «Люди вместе - мусор раздельно», сервис хранения вещей «Чердак», общественный проект по мониторингу качества воздуха Breathe. Moscow, «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» в Третьяковской галерее, игровая площадка «Салют» в парке Горького.

Премией MUF 2019 Community Awards награждают проекты и инициативы, благодаря которым жизнь горожан становится комфортнее. Победителей назовут в десяти номинациях - «Благотворительные и социальные проекты», «Городские технологии», «Культурные инициативы», «Город для детей», «Спортивные и оздоровительные проекты», «Образовательные и просветительские инициативы», «Городская гастрономия», «Городской дизайн», «Городские выставки» и «Городские сми и блоги».

В шорт-лист премии после голосования экспертов вошли 30 проектов-номинантов. А лауреатов будут выбирать уже сами москвичи на портале мэра Москвы mos.ru. Открытое голосование продлится до 1 июля. Официальная церемония награждения победителей пройдет 5 июля в парке «Зарядье» в малом амфитеатре.

«Мы надеемся, что премия станет платформой для обмена знаниями и креативными идеями, а представленные в рамках конкурсной программы проекты - источником вдохновения для будущих поколений городских новаторов, - отметил генеральный директор Moscow Urban Forum Денис Бойков. - Благодаря их профессионализму и силе творческого мышления Москва будет и дальше становиться технологичнее, ярче, красивее и удобнее для горожан».

Премия вручается в третий раз. Среди победителей 2018 года - Центральный рынок, выставка музея Москвы «Тайны московских подземелий», бесплатный детский сад для детей со средней и тяжелой формой ДЦП «Елизаветинский сад», Хохловская площадь, музей авангарда, спортивно-игровой центр Playground, мобильное приложение «Радио Arzamas».

А СУДЬИ КТО?

Экспертное жюри премии:

- урбанист, общественный деятель Илья Варламов;

- генеральный директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов;

- художник и куратор Екатерина Бочавар;

- создатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов;

- главный редактор The Village Москва Татьяна Симакова;

- директор Новой школы Кирилл Медведев;

- главный редактор «Мел» и автор книг про материнство Надежда Папудогло;

- основатель и руководитель Rusbase Мария Подлеснова;

- основатель благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский;

- президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова;

- генеральный директор «Фонд Социальных Инвестиций» Сергей Голубев.