В Германии судят профессора за критику однополых браков

В Касселе (ФРГ) продолжается суд против известного ученого, дерзнувшего бросить вызов общественному мнению. 64-летний эксперт по эволюционной биологии Ульрих Кучера издал книгу под названием «Гендерный парадокс». Где разоблачил модную на Западе теорию, будто «гендеров» (полов) якобы не два, а много десятков.

Но поводом для суда стала даже не книга — а интервью, которое биолог-эволюциоист около двух лет назад дал крошечной католической интернет-газете Kath.net из соседней Австрии. Где подверг жёсткой критике практику гей-браков и усыновления детей подобными «семьями»:

— У таких детей вероятность насилия со стороны родителей в 10 раз больше, чем в обычной семье, — сказал тогда профессор, имея в виду в том числе и возможное нарушение сексуальной неприкосновенности детей этими «отцами».

Всевозможные активисты не раз пытались запретить ему преподавание, а теперь подали в суд. Мол «разжигает ненависть» по отношению к социальным группам.

В ответ защита профессора подала 14 ходатайств с доказательствами, что его слова основаны на строго научных данных, а значит, «речами ненависти» считать их нельзя.

Судебный процесс продолжается и привлёк столько внимания, что заседания были вынуждены перенести в более просторный зал — прежний просто не вмещал всех желающих.