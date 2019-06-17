2019-06-17T14:44:13+03:00
Экономика

Светлана Чупшева: «Мы создали банк лучших решений для глав регионов»

Гендиректор Агентства стратегических инициатив рассказала, как удается повышать качество госуправления
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Инвестиционный климат в регионах улучшается. Такой вывод можно сделать, исходя из результатов очередного рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ). Где в стране комфортнее всего вести бизнес? И можно ли тиражировать успешные практики от лидеров к аутсайдерам? Об этом в открытой студии «КП» на экономическом форуме в Санкт-Петербурге рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР - ВЫШЕ РЕЙТИНГ

- На форуме вы представили очередной рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Как в целом ситуация? Улучшается?

- Мы видим положительную динамику в последние годы. Создаются условия для бизнеса, упрощаются процедуры, снижаются сроки, появляется доступ к инфраструктуре. 62 региона продолжают качественное улучшение всех инструментов и институтов. Растет удовлетворенность предпринимателей. Происходит перевод услуг в электронный вид, качественно работают региональные агентства по привлечению инвестиций.

- Лидеры рейтинга понятны (см. графику. - Ред.). А у кого самая хорошая динамика, кто вырос быстрее других?

- Республика Саха (Якутия) выросла на 20 пунктов по интегральному рейтингу. В десятке регионов-лидеров по приросту Приморский край, Крым, Северная Осетия-Алания, Пермский край, Новгородская область, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская область.

- Во многих из перечисленных регионов недавно появились новые губернаторы. Связан ли рост с тем, что у руля там встали новые команды?

- Есть такая корреляция. К примеру, Андрей Никитин (бывший глава АСИ, а сейчас губернатор Новгородской области. - Ред.) выбрал 30 лучших решений, реализованных в других регионах, составил годовой план развития с ключевыми точками, результатами и ответственными. По этому плану шел и очень многое сделал. Появилось единое окно для бизнеса, проводятся инвестиционные советы с бизнес-сообществом, где рассматриваются приоритетные проекты, сформировалась линейка мер поддержки для бизнеса, налажено тесное взаимодействие с корпорацией МСП. Коллеги оптимизировали процедуры, на треть сократили время подключения к сетям, подведения газа и получения разрешений на строительство. В Ивановской области - то же самое (там губернатором стал бывший замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский. - Ред.). Новым руководителям регионов мы сразу даем открытую информацию об эффективных решениях, которые можно в короткие сроки запустить.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ - ДЛЯ НАЦПРОЕКТОВ

- То есть создаете банк лучших решений?

- Именно так. Рейтинг - это механизм распространения лучших практик. То есть готовых решений, которые можно быстро внедрять, не совершая ненужных ошибок. Более того, сейчас приглашаем к сотрудничеству международные организации. Там, где десятилетиями копились эффективные решения с необходимыми управленческими механизмами. Есть вещи, которые можно адаптировать и тиражировать. Надеемся создать глобальную платформу. Там будет рейтинг наиболее востребованных решений, которые получили повторное применение и доказали результативность.

- О каких сферах речь? Какие приоритеты стоят перед АСИ?

- Мы постарались сделать каталог практик в соответствии с задачами, обозначенными в национальных целях. Это вопросы снижения бедности, повышения рождаемости и поддержки семьей с детьми. Вопросы, связанные с экологией, доступностью жилья, здравоохранения и социальных услуг. Всесторонние практики, которые могут быть применимы в любой стране.

«ПОЯВИЛИСЬ РЕГИОНЫ-НАСТАВНИКИ»

- Как в регионах относятся к таким подсказкам?

- Абсолютная поддержка и заинтересованность. Сегодня в каталоге 77 практик, которые внедряются в 59 субъектах РФ. Регионы как правило берут не по одной-две, а по десять. Коллеги обращаются за консультациями, что-то адаптируют. Мы фиксируем, какой результат получил регион. Появляются регионы-наставники. Они готовы выделять команду до обеспечения конкретного результата.

- Что это за регионы-наставники?

- В первую очередь это Татарстан и Москва. Мэр столицы Сергей Собянин бесплатно предоставляет регионам много решений, которые реализованы в Москве. К примеру, московская электронная школа. Полностью открыли доступ к системе. Ее можно скачать. То же самое касается системы закупок для малого бизнеса. Москва открыла платформу для всех субъектов МСП по России. Я вижу парадигму лидерства. Когда мы – команда, а задача каждого – делиться быстрыми эффективными решениями, чтобы достичь глобального результата. То есть роста благополучия граждан нашей страны и роста экономики.

СПРАВКА «КП»

В рейтинге 2019 года оценивались 85 регионов, для сравнения использовались 44 показателя, было опрошено 400 тысяч респондентов.

Топ-10 самых привлекательных для инвестиций регионов РФ

1. Москва

2. Республика Татарстан

3. Тюменская область

4. Калужская область

5. Санкт-Петербург

6. Тульская область

7. Московская область

8. Белгородская область

9. Ленинградская область

10. Ульяновская область

По данным АСИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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