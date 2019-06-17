2019-06-17T17:09:27+03:00
Общество

Массовые увольнения в столичной полиции оказались фейком

Ранее в СМИ прошла информация о том, что "московские полицейские решили массово уволиться"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Одномоментное увольнение 30-50, и даже более 50 служащих МВД России не говорит о каких-то массовых увольненияхОдномоментное увольнение 30-50, и даже более 50 служащих МВД России не говорит о каких-то массовых увольненияхФото: Михаил ФРОЛОВ
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Слухи о массовом увольнении сотрудников полиции в Западном округе Москвы оказались фейком.

- В столичной полиции служит более 60000 полицейских, и только Управлению внутренних дел по Западному округу подчиняется непосредственно более 4000 полицейских. Одномоментное увольнение 30-50, и даже более 50 служащих МВД России не говорит о каких-то массовых увольнениях. Это обычная кадровая работа: одни приходят служить, другие уходят, рапорта подписывают и доводят до увольняющихся часто одним приказом, - пояснил "КП" источник в полиции хорошо знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ сообщили, что более 30 сотрудников различных служб управления внутренних дел (УВД) по Западному административному округу (ЗАО) Москвы в последние дни подали рапорты на увольнение "в связи с выслугой лет". Одни связали это со скандалом вокруг дела в отношении журналиста Ивана Голунова, другие с запредельно высокой нагрузкой сотрудников МВД России, которую они испытывают во время работы в городе.

Поводом для обсуждения этой темы стало самоубийство дознавателя ОМВД по району Гольяново, которое было совершенное 8 июня.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А вот, как этот вброс прокомментировал официальный представитель МВД России по городу Москве Юрий ТИТОВ:

"Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО г. Москвы, не соответствует действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная. Отметим, что в период с 11 июня 2019 года по настоящее время с рапортами об увольнении обратилось 2 сотрудника указанного УВД".

ИСТОЧНИК KP.RU

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