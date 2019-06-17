«Аэрофлот Бонус» снова удостоена престижной награды

Победители в шести номинациях были названы в Форт-Уэрт, штат Техас, в зале музея авиации C.R. Smith. 7,1 млн. человек из 237 стран мира определяли лучших в ходе онлайн-голосования, которое проходило в трех регионах мира: Северной и Южной Америке, Европе/Африке, Ближнем Востоке/Азии/Океании.

Программа лояльности Аэрофлота в этом году получила сразу две международные премии – за лучшую программу элитного уровня и лучший клиентский сервис.

Премия учреждена в 1988 году издателем и редактором влиятельнейшего журнала InsideFlyer Рэнди Петерсеном в честь сэра Фредди Лейкера (1922-2006) и его новаторских маркетинговых усилий в сфере гражданской авиации. Сегодня премия имени Фредди – это золотой стандарт программ лояльности.

Объективность результатов достигается не только широким кругом участников, но и справедливой системой подсчета голосов, учитывающей поправку на размер компании-номинанта.

Кроме того, оцениваются достижения гостиниц и платежных систем, которые способны предложить условия, утраивающие самых искушенных путешественников.

СПРАВКА

«Аэрофлот Бонус» - крупнейшая программа лояльности в России и странах СНГ: в ней участвуют 9 млн. человек. За полеты на рейсах Аэрофлота, его дочерних компаний «Россия» и «Аврора» или авиакомпаний альянса SkyTeam участнику программы начисляются мили. Также участники копят мили, приобретая товары и услуги у партнеров программы «Аэрофлот Бонус». Мили можно обменять на премиальный билет, повышение класса обслуживания, или разнообразные премии партнеров.