2019-06-18T16:47:55+03:00
Общество

«Подъемные» для фермеров: в Ленобласти стартовала программа «Ленинградский гектар»

Региональные власти предоставляют ее участникам землю и гранты на реализацию сельскохозяйственных проектов
Ирина СУХАНОВА
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Претенденты на участие в программе "Ленинградский гектар" представили конкурсной комиссии свои бизнес-планы. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.Претенденты на участие в программе "Ленинградский гектар" представили конкурсной комиссии свои бизнес-планы. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.
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В Ленобласти стартовала программа «Ленинградский гектар». Ее участники получат от регионального правительства до 10 га земли и грант до 3 млн рублей на реализацию сельскохозяйственных проектов. Первое заседание конкурсной комиссии прошло 18 июня: 15 претендентов, заявивших о желании принять участие в тендере, представили экспертам свои бизнес-планы.

Главная цель программы — создать в отдаленных районах Ленинградской области крепкие фермерские хозяйства, которые предоставят местным жителям новые рабочие места и станут своеобразными «точками роста». Участники «Ленинградского гектара» получат землю в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Фермеры представили конкурсной комиссии проекты по созданию новых ферм, на которых будут разводить молочных и мясных коров, овец, индеек. Сельхозпроизводители предлагают создать новые хозяйства по выращиванию картофеля и клубники, а также пасеки для разведения пчел.

- Все проекты, которые будут отвечать критериям и пройдут отбор, обязательно получат землю, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Мы готовы после завершения первого конкурса объявить следущий тур. Область ждёт смелых, амбициозных предпринимателей, которые способны осваивать дальние территории, создавать рабочие места, увеличивать объёмы производства сельскохозяйственной продукции.

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Первое заседание конкурсной комиссии по распределению #ленинградскийгектар. За победу борются 15 фермеров. Они планируют на полученной земле выращивать молочных и мясных коров, картофель, клубнику, разводить пчел, овец и индеек. Вся земля - в Бокстогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Также победители получат подъемные в 3 млн рублей и возможность пользоваться субсидиями. #ленобласть #фермеры
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Победители станут известны 24 июня. Они получат в пользование до 10 гектаров земли и «подъемные» - грант до 3 миллионов рублей на реализацию бизнес-проекта. Победители также смогут воспользоваться аграрными субсидиями, которые помогут им приобрести племенной скот, семена, сельскохозяйственную технику, построить дороги и жилье. При выполнении условий представленных бизнес-планов участники программы получат право выкупа в собственность своих земельных участков на льготных условиях.

Изначально на конкурс, объявленный правительством Ленинградской области, было подано 38 заявок. После того, как комиссия проверила соответствие предоставленных документов критериям конкурса, во второй тур прошли 15 соискателей. Всего в программе «Ленинградский гектар» планируется задействовать более 14 тыс. га земли. Из областного бюджета на реализацию программы в 2019 году выделяется 60 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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