Алина Загитова в Японии поразила фанатов, устроив автограф-сессию под дождем

Подошел к концу большой тур ледового шоу Fantasy on Ice, в котором приняла участие российская фигуристка Алина Загитова. В звездном составе этой постановки было немало топ-спортсменов мировой величины. Однако же, в финале своих гастролей по Японии Загитова поразила фанатов.

В финальной локации тура, городе Тояма, когда автобус с фигуристами готовился уже уехать от гостиницы, Алина Загитова, несмотря на ливший небольшой дождь и сильный ветер, вышла к своим болельщикам. Они обступили ее и Загитова даже при такой стихии провела небольшую фото- и автограф-сессию.

Японские фанаты Алины поражены ее открытостью и добротой и пишут в соцсетях:

- Несмотря на плохую погоду, дождь ,после завершения шоу они вышли к поклонникам и не уходили до тех пор , пока не раздали автограф и не сделали фото со всеми желающими. Незабываемые эмоции вы нам сегодня подарили. Сромная Алина Загитова не просто королева фигурного катания, а хороший человек с широкой русской душой.

teamzagitova Алина Загитова раздает автографы под дождем

Уважаем , любим и ждём в Японии! - написала в своем Инстаграме одна из зрительниц шоу с участием Алины Загитовой.

Чемпионка мира по фигурному катанию 2019, напомним, почти месяц была в Японии. Она туда отправилась практически сразу же после возвращения из отпуска. Предварительно же Алина заехала в Москву, получив указания от своих тренеров и отпраздновав 17-летие в одном из столичных ресторанов вместе с семьей. В прошедшем сезоне Загитовой, напомним, покорилась последняя вершина в карьере. К 16 годам спортсменка выиграла все возможные титулы в мировом фигурном катании, став чемпионкой мира, Европы, победительницей финала Гран-При и Олимпиады.